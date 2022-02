Buscan a responsable de atropello

Ciudad Juárez.— Familiares de un adulto mayor, que se encuentra grave tras haber sido atropellado, buscan a la responsable del accidente, quien se comprometió a hacerse cargo de los gastos hospitalarios a cambio de no ser detenida, pero no lo ha hecho y ya no atiende las llamadas, según mencionaron.

Paulette Olivares dijo que su abuelo, Tereso Flores, de 86 años de edad, se dirigía a una tienda de abarrotes el miércoles 2 de febrero, pero en el cruce de las calles Antonio Machado y Carlos Dickens del Infonavit Casas Grandes fue arrollado por un vehículo Nissan Tiida modelo 2010 con placas EMB4514, conducido por Zulema Taizeth Solorio Villalpando, de 22 años, quien dio vuelta de manera desprevenida, según determinó el peritaje que realizó la coordinación de Seguridad Vial.

Indicó que en el lugar de los hechos se acordó que la mujer se haría cargo de la hospitalización del lesionado, a quien a bordo de una ambulancia trasladaron al hospital Juárez debido a que la responsable así lo pidió, ya que no quería que fuera en un hospital costoso.

Sin embargo, dijo que en el hospital no fue atendido por ningún ortopedista y fueron las enfermeras quienes les mencionaron que la radiografía indicaba que tenía fractura de cadera, pero no se le dio la atención médica, por lo que sus familiares lo trasladaron al hospital 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde él tiene derechohabiencia.

Luego de que le informaron a la responsable que tenía que pagar el costo de la cirugía en una institución particular, ella decidió que fuera trasladado a la Clínica Fátima, pero ya no se presentó y envió a un abogado en busca de llegar a un acuerdo con los familiares, según mencionó Paulette.

Posteriormente ya no contestó las llamadas y los bloqueó de su teléfono y redes sociales. El abogado mencionó que tampoco pagó sus honorarios, por lo que ya no la representa, comentó.

Dijo que, debido a que su abuelo se encuentra grave, se les indicó que es urgente la cirugía de cadera, por lo que es necesario que Zulema Taizeth se haga cargo del costo en la clínica Fátima, que es de entre 70 y 80 mil pesos, por lo que pidió el apoyo de la comunidad para localizarla.

Mientras tanto, Tereso Flores permanece internado en el hospital 66 del IMSS, donde también requerirá donadores de sangre, mencionó su nieta.