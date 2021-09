Buscan a desaparecido de centro psiquiátrico

Ciudad Juárez— Luego de que el personal del Centro Psiquiátrico “Visión en Acción” amenazó a la familia de Alán Omar Robles Lozano, de 20 años, con echarlo a la calle si no se realizaba a tiempo el pago correspondiente a su internado, el pasado lunes 23 de agosto se informó que el hombre supuestamente escapó de las instalaciones y hasta el momento continúa desaparecido.

Un día antes, de acuerdo con la versión que el personal dio a los familiares, Alán salió por la puerta principal del centro mientras se realizaba un convivio con los otros internos sin que nadie pudiera darle alcance, por lo que su “escape” se reportó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y 24 horas después se dio aviso a sus familiares.

Sin embargo, cuando los parientes de Alán acudieron a la dependencia para dar seguimiento al reporte de desaparición se enteraron de que no había sido interpuesto, por lo que procedieron a hacerlo y además solicitaron al centro que les mostraran las imágenes de las cámaras de seguridad para conocer cómo y por dónde escapó el hombre, pero se les negó el acceso.

Además, señalaron que días antes de su desaparición el personal del centro amenazó con echarlo a la calle si no liquidaban el pago de la mensualidad correspondiente, pues sólo se había hecho el depósito del 50 por ciento, por lo que se les dijo que fueran a recogerlo o de lo contario lo dejarían ir solo porque al no contar con los recursos no era posible continuar internándolo.

“No se preocupen, no estaba tan mal, por ahí debe de andar”, se le dijo a la familia cuando acudió a las instalaciones del psiquiátrico –ubicado en la colonia Las Granjas, a la altura de Los Kilómetros– para conocer más detalles de la desaparición y, además, se le explicó que gracias al medicamento recibido sus facultades mentales se encontraban en mejor estado.

Ante la situación, la familia publicó pesquisas de búsqueda en diversas redes sociales en las que dio a conocer las principales características de Alán: una estatura de 1.65 metros, peso 65 kilos, tez trigueña clara, complexión débil, cabello regular, lacio, castaño y oscuro, ojos café ovales oscuros, cara ovalada, nariz recta mediana y boca simétrica.

Incluso, el pasado 31 de agosto, cuando se reportó el hallazgo de una persona sin vida localizada en una casa abandonada de la colonia Las Granjas, donde se ubica el centro, la familia solicitó a la FGE que realizaran las pruebas necesarias para descartar que se tratara de Alán, pero la dependencia señaló que proporcionaría los resultados de ADN en un lapso de entre uno o dos meses.

Hasta el momento, a casi un mes de la desaparición de Alán, sus familiares aseguran que el Centro Psiquiátrico “Visión en Acción” no se ha comunicado con ellos para conocer cómo se encuentran o si han obtenido algún dato sobre el paradero del joven ni tampoco para mostrar las imágenes de las cámaras de seguridad que pudieron haber captado su supuesto escape.

Si alguien tiene alguna información que ayude a encontrarlo puede comunicarse al número de emergencias 911 o por medio de una denuncia anónima al 089. También al correo electrónico: pasaeldato.gob.mx y a los teléfonos (614) 429-33-00, extensiones 56455 y 58132 en Ciudad Juárez, 77073 y 77050 en Cuauhtémoc, 14289 y 10706 en Chihuahua y 76350 y 76348 en Parral.

