Buscan a David Alfonso; salió de su casa desde el miércoles 20 de julio

Ciudad Juárez.- La mañana del pasado miércoles 20 de julio, David Alfonso Trujillo Landeros de 21 años de edad, salió de su domicilio en la colonia Ampliación Plutarco Elías Calles y no ha regresado desde entonces, por lo que su familia está preocupada.

A través de redes sociales, allegados del hombre difundieron la pesquisa en la que se dan a conocer mayores detalles, tales como que su salida de casa fue a las ocho de la mañana.

PUBLICIDAD

“Mi hijo no ha regresado a casa desde el miércoles y no se ha comunicado, ya lo buscamos en diferentes instituciones y no sabemos nada de él”, manifestó uno de sus progenitores al momento de levantar la denuncia por desaparición ante la Fiscalía General del estado (FGE).

Se desconoce la vestimenta que portaba David Alfonso, sin embargo se indicó que mite 1.84 metros de estatura, es de tez pálida, cabello castaño claro, ojos café claro y alargados, cara redonda, nariz mediana y boca grande.

Además proporcionaron algunas señas particulares, tales como que tiene un tatuaje en todo el brazo derecho, calaveras, una mujer amarrada, tatuaje en el pecho de una rosa y el nombre de Aracely.

Cualquier información que ayude a dar con su paradero, debe notificarse a los teléfonos 911 y 089.