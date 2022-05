Buscan 300 haitianos ayuda humanitaria

Ciudad Juárez.— Más de 300 migrantes, principalmente de origen haitiano, que esperan en Ciudad Juárez el fin del Título 42, han acudido en los últimos dos días al Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM) del Consejo Estatal de Población (Coespo), en busca de trabajo, albergue o asesoría para poder ingresar a Estados Unidos.

Las familias llegaron hasta las oficinas ubicadas a un costado del puente internacional Paso del Norte, con sus maletas e hijos pequeños, para ser registrados en espera de apoyo humanitario.

“En los últimos días ha estado llegando más gente, se incrementó de manera importante el arribo de personas migrantes a esta frontera. Y algunos ya estaban aquí, pero se les acabaron los recursos y buscan un espacio de acogida”, informó el coordinador de Coespo, Enrique Valenzuela.

El martes se observaron en sus oficinas más de 50 personas de Haití, México y El Salvador, mientras que ayer cerca de 250 arribaron en busca de apoyo humanitario.

“Nosotros venimos a registrarnos, porque si Estados Unidos va a terminar con el Título 42 van a comenzar a pasar y nosotros tenemos ya siete meses aquí”, narró un migrante de origen haitiano.

Otro caribeño dijo que ya tiene también meses en esta frontera, en donde permanece con un permiso temporal para vivir en México, por lo que actualmente trabaja en una funeraria, pero su esposa le pidió ayer que fueran a buscar asesoría legal para cruzar la frontera.

Entre el grupo del martes se encontraba también una mujer de 21 años, quien dijo haber llegado ese mismo día de Michoacán, de donde huyó de la violencia con su esposo y sus dos hijos de 6 y 3 años de edad, pero debido a que no los dejaron cruzar la frontera por el puente internacional Paso del Norte-Santa Fe acudió ante las autoridades estatales en busca de albergue.

“Nosotros acabamos de llegar, queremos asilo, pero tampoco tenemos aquí en dónde estar”, dijo la mexicana desplazada por la violencia, quien ayer regresó al CAIM para poder ser canalizada a un albergue.

Meyvi López, del área de Atención a Migrantes del SNE informó ayer que todos los martes acuden al CAIM de 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde, con el fin de colocar a la mayor cantidad de migrantes en un empleo formal.

“Decidimos venir el día de hoy (miércoles) ya que había demasiadas personas migrantes, porque nuestra idea principal es ayudarlos a todos a colocarse en un empleo formal. Y lo que ellos más buscan es en la maquiladora, como operadores, ya que les ofrecen transporte, comida, y es un poquito más accesible para ellos”, comentó.

Jonas, de 27 años, llegó ayer en busca de empleo, ya que dijo tener tres semanas en Juárez y no haber conseguido trabajo.

“Tengo como cuatro años que salí de Haití, hace ocho meses llegué a México, buscando una vida mejor. Yo quiero trabajar aquí, porque no tengo dinero para comer, para vivir y no podemos ir a Estados Unidos porque no quiero que me manden a mi país”, dijo al explicar que esperará a que el gobierno de Joe Biden cambie sus políticas migratorias.

El Título 42 es una orden de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) impulsada por el expresidente Donald Trump, a través de la cual desde el 20 de marzo de 2020 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) ha expulsado de manera exprés a más de 263 mil 736 personas a través del Sector El Paso, sin la posibilidad de solicitar asilo.

El 1 de abril de 2022, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalaron que, en acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), se tomaba la decisión de suspender la vigencia del Título 42 a partir del 23 de mayo del año en curso, por lo cual, todas las personas migrantes detenidas deberán ser procesadas bajo el Título 8.

La cercanía de la fecha ha provocado un mayor arribo de personas a la ciudad, aseguró el coordinador del Coespo, quien destacó también que la mayoría de las personas que están llegando son de origen haitiano.

“Procuramos desde este espacio reunir a todos los actores involucrados en la tarea de brindar atención a personas migrantes y sí hemos recibido más personas en estos días, ha habido un incremento que hemos detectado tanto en esta oficina como en los mismo espacios humanitarios, es decir, en los albergues, en los espacios de acogida”, informó.