Busca UACJ revocación a impuesto sobre nómina

Ciudad Juárez.- La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) interpuso una revocación ante la Secretaría de Hacienda por el cobro del impuesto sobre nómina (ISN) que a partir del 2019 Gobierno del Estado comenzó a requerir a los organismos descentralizados que reciban de manera parcial o total recursos federales para el pago de su plantilla, sin importar que se trate de entes que se sostienen con recursos públicos.

A finales del año pasado la Secretaría de Hacienda, a través de la Dirección de Fiscalización, solicitó a la UACJ el pago del ISN del período comprendido entre el 2019 y el 2020 –este año también llegó el requerimiento correspondiente–, por lo que la institución educativa procedió al envío de un oficio en el que expresó la razón por la que no se considera un sujeto obligado al pago del gravamen, informó el abogado general de la UACJ, René Soto Cavazos.

Sin embargo, Gobierno del Estado no respondió al oficio de la UACJ y, en cambio, realizó visitas domiciliarias para verificar el ISN, razón por la cual la universidad presentó este año una revocación ante la Secretaría de Hacienda con el objetivo de que no se le reconozca como sujeto obligado del impuesto, señaló el abogado.

Ante los requerimientos de la administración estatal, la revocación interpuesta fue hecha con base en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la UACJ, el cual señala: “Los actos y contratos en que intervenga la Universidad en cumplimiento de sus funciones quedarán exentos de pago de contribuciones, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y servicios, tanto estatales como municipales”.

Sin embargo, si bien este es el argumento jurídico que presentó la UACJ, también señaló uno con base en la lógica: “Me parece un contrasentido que estemos sostenidos por recursos públicos que provienen de impuestos y luego nos pidan que regresemos más impuestos. No es congruente”, dijo el abogado Soto Cavazos.

En una reunión sostenida en días pasados, el Gobierno del Estado le insinuó a la UACJ la compensación del pago del ISN a cambio de una parte del impuesto universitario que le adeuda desde el 2016, lo que ha generado una cartera vencida de 620 millones 274 mil 138 pesos, monto que la administración estatal cobró a los contribuyentes de la entidad en apoyo a la máxima casa de estudios y que hasta el momento no ha entregado.

“Lo que es el impuesto universitario, el Gobierno del Estado nada más lo debe recaudar, no es algo que esté a ver si nos lo quieren dar o no nos lo quieren dar. El Gobierno del Estado lo recauda y lo tiene que enviar a las universidades, como dice la ley, el 50 por ciento a la UACH y el 50 por ciento a la UACJ. Por eso, ese importe, por ese impuesto, no es negociable”, dijo el abogado.

Este año la UACJ tiene proyectado un subsidio ordinario de mil 653 millones 991 mil 433 pesos, del cual el 29 por ciento corresponde a la aportación del Estado y el 71 por ciento de la Federación. La mayor parte de ambos apoyos financieros es empleada por la universidad para el pago de su nómina, por lo que un gravamen sobre el ingreso federal la dejaría sin el recurso para saldar la partida.

“Si la Universidad se sostiene con recursos públicos y estos recursos públicos, que aportan la Federación y el Estado, vienen de la recaudación de impuestos que hacen de toda la ciudadanía y si me están dando 100 pesos para el pago de nómina y después me pide el Gobierno del Estado que de esos 100 pesos que me da la Federación a él le entregue 20, pues ya no voy a completar la nómina”, dijo Soto.

Fue en diciembre del 2018 cuando la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua señaló que para el ejercicio fiscal del 2019 eran sujetos al pago del impuesto los organismos descentralizados del Estado que reciban de manera parcial o total recursos federales para el pago de su nómina, lo cual volvió a la UACJ sujeto del gravamen; por ello, en caso de que la revocación no se resuelva a su favor, la universidad realizará un procedimiento contencioso o, de ser necesario, interpondrá un amparo, informó el abogado.

Aparte del impuesto universitario, el Gobierno del Estado también le debe a la UACJ 735 millones 158 mil 363 pesos por concepto de subsidio ordinario, una deuda que ha acumulado desde el 2016 hasta julio del 2021, por lo que la universidad ha tenido que saldar gastos por medio de recursos propios, lo cual ha impactado en su desarrollo.