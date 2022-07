Busca refugio en EU, debe esperar en Juárez

Ciudad Juárez.— Después de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en contra del gobierno cubano, Rafael Mendoza Ramos, de 38 años, fue despedido de su trabajo y perseguido por la policía de su país, por lo que decidió ir en busca del refugio de Estados Unidos, en donde fue asignado al programa ‘Quédate en México’ de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP).

“Bienvenido al programa de MPP, ha sido elegido para este programa de MPP”, fue lo que un agente estadounidense le dijo al originario de la provincia de Mayabeque, uno de los mil 715 migrantes que han sido retornados a Ciudad Juárez por el gobierno de Joe Biden desde el 8 de diciembre del año pasado, cuando una Corte de Apelaciones obligó a la administración demócrata a restablecer la política migratoria de Donald Trump.

Y aunque el 30 de junio la Suprema Corte de Estados Unidos falló a favor de su término, el gobierno de Biden no ha anunciado el fin del programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su procedimiento en México.

Ayer, Rafael ingresó a Estados Unidos por tercera vez para pedir asilo ante la Corte de Inmigración de El Paso, debido a que su primera audiencia la tuvo el 15 de junio.

Al enterarse de la decisión de la Suprema Corte del pasado 30 de junio, el cubano confiaba en no tener que esperar hasta ayer, pero ante el silencio de las autoridades tuvo que hacerlo, con la esperanza de poder quedarse allá.

“En Cuba el otro día fue la policía a la casa, averiguando si yo estaba ahí, o si no estaba ahí… mi esposa le dijo que no, que yo me había ido del país. Al que regrese al país y haya participado en las protestas le exigen prisión, por eso es mi temor de regresar a Cuba”, aseguró quien era jefe en una empresa dedicada al sacrificio de reses.

Él salió de la isla el 20 de abril en avión hacia Nicaragua, luego ingresó a México en camión por Tapachula, y después viajó hasta llegar a Ciudad Juárez, en donde el 6 de mayo cruzó el Río Bravo para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Durante cuatro días estuvo detenido, pero desde el segundo día le informaron que sería retornado a México con una cita ante la Corte de Inmigración. Y aunque para los agentes significaba darle una buena noticia, Rafael se sintió “emocionalmente mal”, confesó.

Los MPP, establecidos en la sección 235(b)(2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, son una política migratoria instaurada por el gobierno del expresidente Donald Trump, a través de la cual de enero de 2019 a enero de 2021 retornó a las fronteras mexicanas a un total de 71 mil 036 personas, 22 mil 967 de las cuales contaban con un caso abierto en la Corte de Inmigración de El Paso, Texas.

El 2 de febrero de 2021, a raíz de una orden ejecutiva emitida por el presidente Biden, se terminó el programa de retorno, y con ayuda de agencias de las Naciones Unidas, Estados Unidos le permitió cruzar la frontera a 13 mil 256 personas para esperar la resolución de sus casos de asilo, 5 mil 747 de ellas a través de Ciudad Juárez, entre febrero y agosto del año pasado.

Pero, tras la orden de una corte federal de apelaciones, el 8 de diciembre dio inicio a la versión 2.0 de la política migratoria de Trump, que de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hasta ayer sumaban mil 715 personas retornadas por esta frontera, de quienes 65 han sido mujeres y mil 650 hombres.

Desde que obtuvo la autorizó para dar fin al programa, el gobierno de Biden ha retornado al menos a 177 personas más por esta frontera, entre ellos un migrante que ayer fue entregado por agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso al Instituto Nacional de Migración (INM).

Las principales nacionalidades de retorno han sido nicaragüense, cubana y colombiana. Y al ser recibidos por el personal mexicano en los límites de la frontera, son apoyados por la OIM y trasladados al albergue filtro del gimnasio municipal ‘Kiki’ Romero, de donde después de días son enviados a otro albergue de la ciudad.

La Casa del Migrante, en donde fue albergado Rafael, contaba hasta ayer con 35 migrantes bajo MPP, mientras que a algunos que habían estado alojados se les permitió esperar dentro de Estados Unidos cuando fueron a su primera audiencia, y otros han regresado para conseguir documentos solicitados por las autoridades migratorias.