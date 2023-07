Busca reconstruir su vida

Ciudad Juárez.- A dos meses de que Cristina Ramos López, de 50 años de edad, perdiera su vivienda en la colonia División del Norte en un siniestro, aún no ha podido comprar sus muebles y construir una habitación para vivir, por lo que pide el apoyo de la comunidad para volver a empezar su vida en otro lugar.

“Perdí la ropa, los muebles, todo se quemó, pero fue con la ayuda de mis compañeros de trabajo que me regalaron ropa y un sillón, por eso tengo algo”, expresó Ramos López.

Narró que el incidente sucedió el 13 de mayo, a las 12:00 del mediodía, por un cortocircuito en la calle Felipe Ángeles, de la colona División del Norte, pero en ese momento ella se encontraba laborando en la empresa maquiladora.

Actualmente, Cristina vive en un pequeño cuarto que le prestaron, en la colonia Pánfilo Natera, en la calle Cemento, que aún no amuebla debido a los problemas económicos que tiene, y con trabajo logró adquirir un terreno en esa colonia donde decidió volver a empezar junto con una de sus hijas.

Cristina trabaja como operadora de producción en una empresa maquiladora en el primer turno, y su sueldo es el mínimo, situación por la que no ha podido edificar por lo menos un cuarto, según contó.

“Me prestaron un cuartito en la Pánfilo, pero yo quise darle para la renta, vivimos de mi sueldo, porque del cuarto en el que vivía no pude salvar nada, no tengo estufa ni refri, sólo tengo un colchón que me regalaron y un sillón”, platicó la afectada.

Si usted quiere ayudar puede comunicarse al teléfono 656 457-0034.

