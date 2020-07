Busca Patricia un empleo

Ciudad Juárez— Ante la necesidad que tenía uno de sus familiares de un lugar para vivir, Patricia no lo pensó dos veces y de inmediato ofreció su humilde casa para que el sobrino y su esposa se quedaran ahí por el tiempo necesario; sin embargo, al paso de los días las cosas cambiaron y la forma de ser de su familiar hacia ella fue de agresividad, además de que le robaba lo poco que tenía y además la amenazó de muerte.

“Al principio hasta ayuda me ofrecieron para sostener la casa donde vivimos mi hijo y yo, pero además de que no se cumplió nada de eso, me han robado en dos ocasiones hasta las cosas de mi hijo, que se les ha comprado vendiendo dulces y ‘chácharas’, pero no conformes con eso, me amenazaron de que me iban a quebrar”, dice Patricia, quien pide el apoyo de la comunidad para conseguir un trabajo que le ayude a seguir adelante.

A causa de la contingencia sanitaria por el Covid-19, Patricia fue despedida de la empresa en la que trabajaba como guardia de seguridad; ella sostiene el hogar donde vive con su hijo Alexander, de 9 años, un infante que, dice él mismo, es “un buen niño, muy trabajador; estoy orgulloso de mi mamá”.

La mujer comenta que después de que descubrió que Rodrigo, hijo de su prima, y la esposa de éste, le robaron lo poco que tenía, entre ello unas bocinas y 4 mil pesos, les reclamó y se aguantó, pero a la segunda ocasión, además de reclamarle a su pariente, les avisó a los policías de una patrulla municipal que en ese momento pasaba por el lugar.

Afortunadamente para ella, Rodrigo y su esposa se fueron de la casa, pero con frecuencia pasan por el lugar para amenazarla, por lo que tiene miedo de que le hagan algo a ella o a su hijo.

Viviendo con esa incertidumbre, Patricia espera conseguir empleo cuanto antes, pero mientras eso ocurre, se encarga de hacerle algunas mejoras a su humilde vivienda situada en los cerros de la colonia Vista Hermosa, en la zona surponiente de la ciudad, pues ella sabe hacer trabajos de albañilería, carpintería y varios oficios más.

De hecho, la mayor parte de la casa fue hecha por Patricia y la ayuda de amigos; ella ha colocado la barda y acumuló varias llantas para hacer barda y la escalera para subir el cerro y llegar a la vivienda.

“Lo que más me interesa por ahora es conseguir trabajo para tener con que comprar la comida; mi hijo y yo mientras vendemos lo que podemos, pero no es suficiente, no quiero que algo le pase, quiero lo mejor para él”, dice la mujer.