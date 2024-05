Busca oposición que vote menos gente, acusa Cruz

El candidato a la Presidencia municipal por la coalición Morena–PT, Cruz Pérez Cuéllar, consideró que en este último tiro de la campaña electoral, los partidos de oposición han intensificado la guerra sucia en su contra.

“Más allá de que no me gusta que me agarren de piñata, es una falta de respeto a los electores. Lo que están haciendo ahorita ya no es para ganar, lo que están haciendo es una estrategia de inhibición del voto, lo único que están buscando es que vote menos gente, su objetivo ya no es ganar. Pienso que se equivocaron, ya lo estaremos confirmando”, apuntó en conferencia de prensa ayer.

Sin embargo, aseguró que ve un “gran optimismo” entre la comunidad juarense para acudir a votar el próximo 2 de junio, luego de su evento de cierre de campaña el domingo. “Fue un gran evento, muy bien, la gente contenta, un evento largo. Destacaría de los diferentes eventos que hemos tenido es el ambiente, más allá de la asistencia, veo un gran optimismo en la gente y decisión para votar”, comentó.

Sin fecha para regresar a su puesto

Por otra parte, adelantó que todavía no tiene fecha de regreso a la presidencia municipal, luego de la jornada electoral del 2 de junio.

“El 3 (de junio) no. Estoy viendo cuándo regresar. Lo voy a plantear luego de la elección. Sí tengo planeado salir los primeros días de agosto, tengo un compromiso de aquí al 9 de septiembre, sí pienso regresar”, dijo.

El aspirante morenista consideró que tener la mayoría en el Congreso federal y el estado será “importantísimo para que Juárez tenga más presupuesto. Que cada peso extra que se le dé a la ciudad venga etiquetado en infraestructura, que no se pueda usar en nada más. El plan C no es una ocurrencia, tiene objetivos concretos para darle más recursos a los juarenses”, explicó.

Dijo que las acciones prioritarias de su gobierno, en caso de ganar las elecciones del 2 de junio, será el incremento de gestiones para obra pública en esta frontera.

“El tema de infraestructura, tenemos las obras planteadas y la gestión. Lo diferente de esta a la otra administración sería más gestión en la ciudad de México para seguridad infraestructura y transporte”, puntualizó.