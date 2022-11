Busca Municipio hasta 140 mdp más por Predial

Ciudad Juárez.- Con el aumento al impuesto Predial, por la actualización de la tabla de valores del suelo y construcción que autorizó el Cabildo, el Municipio estima recaudar el año próximo entre 130 y 140 millones de pesos adicionales, aseguró la tesorera municipal, Dayira Fernández Martínez.

Los ingresos extras representan un 13 por ciento, a comparación de este año, ya que para el 2022 la meta es recaudar mil 30 millones de pesos, por lo que en el siguiente período se calcula cobrar mil 160 millones de pesos, aproximadamente, con el proyecto presentado ante el Congreso del Estado.

El incremento general en promedio del impuesto para los ciudadanos será de 13 por ciento, se informó.

De aprobar los diputados locales el reajuste a las tablas para el Municipio de Juárez, el aumento en el Predial para el próximo año será desde 53.26 pesos en el Kilómetro 28 hasta mil 704 pesos en Rincones de San Marcos, en propiedades cuyos valores catastrales no se habían renovado, indicó la tesorera.

En la actualización de la tabla de valores hay un rezago de 16 años, por lo que únicamente hay 30 mil propiedades con precios reales, debido a que son construcciones recientes, hubo un movimiento de compra o venta o porque el mismo propietario manifestó una remodelación o ampliación del bien inmueble, expuso Fernández.

En total en la ciudad existen 527 mil cuentas catastrales, de las cuales 30 mil –que representan el 5.69 por ciento– no tendrán incremento en el Predial porque ya tienen el ajuste.

En el resto habrá aumentos del 3 al 13 por ciento, aseguró el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

La tesorera explicó que el impacto del incremento del gravamen será en el rezago y no por zonas o sectores, ya que por ejemplo si en Campos Elíseos, que es una de las zonas más exclusivas de la ciudad, hay una construcción de hace 20 años que no ha tenido ningún movimiento, con estas modificaciones aumentará su Predial.

“Si no han tenido ninguna venta, remodelación, subdivisión o algo, ese valor se quedó igual, entonces sí se va a impactar ahora, pero los fraccionamientos nuevos casi todos están con los valores actuales, esos no van a tener ningún impacto”, manifestó.

Indicó que con la actualización de valores, el aumento en los ingresos del Predial para el 2023 se estimó entre 130 y 140 millones de pesos en el pago de 330 mil cuentas, que son los contribuyentes que por lo general solventan el impuesto anualmente.

“Eso no impacta tanto en la recaudación que tenemos de 7 mil millones al año, no es representativo”, aseguró Fernández.

Dijo que para este año, sin el incremento, se presupuestó un ingreso por Predial de mil 30 millones de pesos, y hasta noviembre se habían recaudado 825 millones de pesos, con lo que se espera alcanzar o superar la meta.

La ley establece que las tablas se deben actualizar

La tesorera explicó que las tablas catastrales no se habían actualizado desde hace 16 años, a pesar de que esto se ordena en el Código Municipal para el Estado de Chihuahua y la Ley de Catastro para el Estado de Chihuahua.

El artículo 6 de la Ley de Catastro indica que es responsabilidad de la autoridad catastral municipal formular y proponer al Ayuntamiento las tablas de valores unitarios para suelo y construcción y su actualización, a efecto de remitirlas al H. Congreso del Estado para su aprobación.

“La autoridad catastral municipal deberá enviar a la Secretaría de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado, el Padrón Catastral y sus bases de datos con la información de los movimientos catastrales, así como remitir mensualmente las actualizaciones a los mismos”, indica la ley.

Agrega que “el incumplimiento de estas obligaciones genera responsabilidad administrativa, dando lugar a la iniciación del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y a la aplicación de las sanciones que se establecen en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el Código Municipal, ambos del Estado de

Chihuahua”.

Además, el artículo 2 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua establece que la autoridad catastral municipal deberá actualizar el valor catastral de los predios de manera general.

“A ti te exige el Congreso del Estado que actualices cada año a valor comercial y no estábamos cumpliendo, se estaban actualizando, pero no se está cumpliendo realmente, no entiendo por qué no se había hecho la observación con anterioridad”, aseguró la funcionaria.

La actualización de las tablas catastrales inició desde febrero de este año con el titular de Catastro y con la experiencia de los peritos valuadores.

“Se hacía una reunión cada mes con los peritos valuadores, se analizaron valores en operaciones de compraventa, desde 2019, 2020, 2021 y los valores más repetitivos son los que se utilizaron para la actualización”, explicó.

Aumento de 120 pesos en Anapra

Con la actualización de las tablas de valores por el Ayuntamiento y si las ratifica el Congreso del Estado, los habitantes de Rincones de San Marcos, uno de los fraccionamientos de alto nivel económico, pagarán el año próximo mil 704 pesos más en el gravamen.

En Nogales el incremento será de mil 36 pesos; Anapra, 120.06 pesos; Ciudad Moderna, 270.98; Satélite, 332.71; en el Kilómetro 28 el incremento será de 53.26 pesos; Fuentes del Valle, 577.95; Monumental, 893.98; y Margaritas, 926.33 pesos.

“Que la gente no lo vea como un impacto en su Predial, que el impacto va a ser mínimo, va a ser sólo un proporcional, 13 por ciento en promedio”, mencionó la tesorera.

Puntualizó que al actualizar las tablas de valores sube de valor su propiedad.

Añadió que una vez que el Ayuntamiento aprobó la actualización de las tablas catastrales, el Congreso del Estado debe ratificarlas antes del 31 de diciembre.

Primera vez que Municipio remata casas por falta de pago del Predial

La funcionaria dijo que desde junio de este año, cuando el alcalde Cruz Pérez Cuéllar anunció el remate de viviendas por falta de pago del Predial, 17 mil 384 cuentas se han regularizado, es decir, los propietarios acudieron a la Dirección de Ingresos a pagar o hacer convenios de pago, y se remataron cuatro casas.

Afirmó que debido a esa regularización ingresaron a las arcas municipales 124 millones 763 mil 559 pesos adicionales.

“Sí aumentó (el ingreso) por los remates, va a ser extraordinario el incremento en el ingreso”, manifestó Fernández.

Dijo que actualmente hay en proceso 300 casas más, de las cuales 60 ya está registrado el remate en el Registro Público de la Propiedad, y hay cuatro cuentas con adeudos de más de 50 millones de pesos que también están listas para este proceso.

La tesorera anotó que el Municipio puede rematar casas hasta con un bimestre de adeudo del impuesto, debido a que el pago del gravamen debe cumplirse cada dos meses.