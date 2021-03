Busca juarense reconocimiento de la Federación Mexicana de Psicología

Cortesía / La estudiante de maestría en Reino Unido

Ciudad Juárez— A sus 17 años Victoria se cuestionó el comportamiento humano, su curiosidad la llevó a investigar sobre la medicina y la psicología. Después de cinco años de estudios y preparación, hoy está nominada por la Federación Mexicana de Psicología al premio nacional “Jóvenes talentos”.

Victoria Acosta Guzmán, de 22 años, egresó en diciembre de 2020 de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y actualmente estudia en modalidad virtual una maestría en Neuropsicología Clínica en la Universidad Internacional de Valencia.

“No sólo yo estoy nominada, toda mi familia lo está también, fue un trabajo en equipo”, dijo Victoria, pues mientras ella terminaba sus estudios de licenciatura su mamá estaba recibiendo quimioterapias contra el cáncer y su papá trabajaba para sacarlas adelante.

Hace unos días miembros de la Federación Mexicana de Psicología la llamaron para notificarle que había sido nominada al premio nacional de psicología por ser considerada un talento joven debido a la ardua trayectoria que a su corta edad ha desarrollado.

“Yo me especializo en neurociencias y en Ciudad Juárez esta área no es muy fuerte; para mí el ser representante a nivel nacional es muy significativo, agradezco que me tomen en cuenta a pesar de mi edad y de que aquí no hay un auge en el área”, contó Victoria entusiasmada.

Participó en proyecto latinoamericano

El proceso para la selección del ganador o la ganadora consta de dos partes: la elección que realicen los miembros de la Federación Mexicana de Psicología y el apoyo social que reciba cada una de las personas nominadas a través de la página oficial de Facebook de la Federación.

Durante sus estudios de licenciatura Victoria participó en diversos proyectos de investigación enfocados en fobias, trastornos de ansiedad y obesidad; también impartió tutorías a los demás estudiantes en las materias de Neuroanatomía y Psicofarmacología del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB).

Además participó en un proyecto latinoamericano para la creación de la página saludmentalcovid.com donde apoyó con información para la creación de 15 módulos de atención durante el confinamiento provocado por Covid-19.

Tiene un diplomado en Neurofisiología y Psicofarmacología expedido por el Instituto Iberoamericano de Neurociencias y Psicología. Actualmente cursa un diplomado en Neurociencias en el Instituto Superior de Neurociencias y es la coordinadora de enlace institucional del Consejo Mexicano de Neurociencias y miembro de la Federación Internacional de Criminología y Criminalística.

“Siempre quise representar la unión entre la medicina y la psicología. Romper con el estereotipo de que el psicólogo sólo psicoanaliza a la gente, también puede llegar a las profundidades del cerebro y del cuerpo humano”, contó Victoria, quien al descubrir las psicopatologías existentes decidió especializarse en neurociencias.

