Busca familia a ecuatoriano desaparecido en Juárez

Ciudad Juárez.- Después de haber sido secuestrado en Ciudad Juárez por los “coyoteros” que lo trasladarían desde Cuenca, Ecuador, hasta Estados Unidos, Marco Antonio Sinchi, de 34 años de edad, se encuentra desaparecido, por lo que su familia pidió el apoyo de la comunidad y de las autoridades para encontrarlo.

De acuerdo con la organización sudamericana con sede en Estados Unidos 1800Migrante.com, el ecuatoriano salió de su casa el 3 de agosto pasado con destino a Nicaragua, de donde partiría hacia los Estados Unidos, cruzó Centroamérica, y llamó a su esposa el 17 de septiembre desde esta frontera, pero le dijo que había llegado a Albuquerque.

Aunque su familia ya había pagado 16 mil dólares a los traficantes de personas, éstos les marcaron desde Ciudad Juárez para decirles que si deseaban comunicarse con Marco, tenían que pagar 14 mil dólares más.

“Les dijeron que estaba secuestrado, entre amenazas y extorsiones, los familiares depositaron 14 mil más, adicionales a los 16 mil dólares que ya habían pagado por el viaje irregular a los ‘coyoteros’, ahora mismo tienen 30 mil dólares de deuda y una gran incertidumbre, ya que no saben si está secuestrado, vivo, muerto o desaparecido”, denunció la organización.

Sinchi era un carpintero que se ganaba la vida en su taller, pidió un préstamo en el banco para comprar maquinaria y hacer muebles, “tuvo un contrato medio grande y esta persona no nos pagó y ese fue el inicio de todos nuestros problemas, porque nos quedamos sin capital de trabajo y sacábamos sólo para pagar la letra mensual del préstamo, a veces no nos quedamos ni para comer, después del Covid fue peor y ahí es donde decide mi marido irse a Estados Unidos”, explicó a 1800Migrante su esposa, Erika Saldaño, quien está a cargo de sus dos hijos menores.

“Lo más importante cuando sucede esta clase de extorsión desde el extranjero, es que los familiares piden una prueba de vida antes de depositar cualquier dinero a desconocidos, si no les dan una prueba de vida, les van a robar, cuando existe un secuestro lo que desean los criminales es el dinero del rescate, y lo liberan; pero cuando es una extorsión, van a utilizar el miedo y el terror contra los familiares diciéndoles que le van a matar, y cuando un familiar escucha esto, se desesperan y son presa fácil de los delincuentes, sólo cuando ya no pueden dar más dinero cesa la extorsión, bloquean los números y desaparecen por completo, pero cuando eso sucede se dan cuenta que no hay familiar, que no hay secuestro y que perdieron su plata”, denunció el activista William Murillo.

Marco Sinchi

Altura: 1.65 metros

Peso: alrededor de 130 libras

(58.9 kilos)

Ojos negros

Cabello negro

Sin tatuajes

Tiene dos cicatrices, una en la frente y otra en la parte alta de su nariz, además de piezas metálicas en los dedos de la mano

* En caso de tener información puede llamar a los teléfonos: EU 1-631-408-1994 o a Ecuador al 0995-135-222