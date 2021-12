Busca en Santa Bombero a su hijo que desapareció hace una semana

Ciudad Juárez- Entre los niños que hacían fila en la entrega de juguetes de Santa Bombero, un hombre buscaba a su hijo de 15 años de edad que se encuentra desaparecido.

Con la fotografía del menor en la mano, Leonardo Montenegro recorrió el lugar para tratar de encontrar el rostro de Miguel Ángel Montenegro Ginez.

El hombre mencionó que debido a que se encuentra separado de la madre del adolescente, no tiene conocimiento de cuándo y dónde desapareció, ya que fue la Fiscalía General del Estado la que le notificó que se había interpuesto el reporte de ausencia.

“Tiene días, una semana si acaso, mi motivo es porque lo ando buscando, estoy desesperado, él tiene 15 años, le agradecería a la comunidad si me ayuda a buscarlo”, mencionó.

Debido a que dijo no tener contacto con la madre del menor, no cuenta con la pesquisa que difunde la FGE y realizó su propia pesquisa con la fotografía del menor para solicitar el apoyo.

“La mamá puso la pesquisa en la Fiscalía, yo no convivía con él, él no vive conmigo, yo estoy separado de su mamá, tengo restricción, su mamá no me dejaba acercarme con ellos, Fiscalía fue la que me notificó y me habló”, añadió.

En las pesquisas que difunde la FGE, los números telefónicos para apotrar información son el de denuncia anónima 089 o emergencias 911.