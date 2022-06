Busca DIF retirar a niños indígenas de las calles

Ciudad Juárez.— A través del programa piloto “La calle no es su lugar y una moneda no cambia su vida”, Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal buscará coordinarse con el DIF municipal de Juárez para retirar de las calles a los menores indígenas provenientes de Chiapas que piden dinero en los semáforos de esta frontera.

Se explicó que no se trata de familias migrantes que buscan cruzar la frontera, sino de niños indígenas que a través de sus usos y costumbres piden dinero en las calles junto a sus padres, se explicó.

PUBLICIDAD

“Es una violación al derecho humano de los niños y es un delito que ellos trabajen, en estas circunstancias o en cualquier otra; se ha ido a concientizar a las familias para que no pongan a trabajar a sus hijos y mucho menos bajo las inclemencias del tiempo, del sol y del frío”, señaló la directora estatal del DIF, María Eugenia Galván Antillón, sobre el programa que fue presentado el martes pasado en la ciudad de Chihuahua.

Dijo que se buscará replicar el programa en Ciudad Juárez en coordinación con la presidenta del DIF, Rubí Enríquez, y otras instituciones como la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi), Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Ofrecen albergue

Informó que en Chihuahua se abrió un albergue para ofrecer una guardería a los menores indígenas mientras sus padres trabajan, ya que “en el fondo es un problema de pobreza. Y hay que ayudar a los padres, por lo que les ayudaremos a conseguir trabajo, les ayudaremos con capacitación, cuando los niños asistan a la guardería les daremos despensa para sus padres, y tramitaremos documentos como actas de nacimiento u otros documentos que ellos necesiten para iniciar en algún trabajo”.

Galván Antillón comentó que si los padres no aceptan el apoyo y los niños continúan en la calle, obligados a pedir dinero, a vender dulces o a hacer cualquier otro trabajo, serán turnados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para su resguardo.

“La experiencia que hemos tenido (en la ciudad de Chihuahua) es que sí se ha tenido la concientización, pero no del todo, hemos tenido problemas de traductores, porque luego no hablan español… Vienen del sur, vienen de Chiapas; hemos estado en contacto con el Estado de Chiapas, con el DIF de Chiapas, inclusive nos han pedido que si los podemos enviar, cosa que no podemos hacer, pero sí nos facilitan los traductores, porque cuando llegan a la Procuraduría pues nos comentan que no conocen el idioma español y no se puede llevar a cabo la diligencia”, destacó.

Dijo que el objetivo principal es salvaguardar la integridad de los menores, ya que entre los automóviles corren un riesgo muy alto de ser atropellados, de que se pierdan o que alguien los suba a un carro.

Rosella Yamada, encargada del despacho en Ciudad Juárez del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), explicó que en Juárez se han realizado distintas mesas de trabajo sobre el tema de los menores que están en los cruceros de la ciudad, y lo que se busca con prioridad es que no se vulnere ninguno de sus derechos.

“Las niñas y niños tienen derecho a un espacio seguro, a no estar trabajando y menos en espacios riesgosos, y la calle es un espacio de riesgo”, destacó.