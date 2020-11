Busca DIF municipal reunir mil pruebas de Covid

Ciudad Juárez— Con el objetivo de reunir mil pruebas rápidas para personas de bajos recursos, y contribuir así a la prevención de la Covid-19, el DIF municipal lanzó la campaña “Juárez Unido en la Distancia”, en la que se piden donativos económicos o en especie.

La directora de la descentralizada, Perla Reyes López, explicó que la campaña se lanzó el jueves pasado y tiene una duración de 15 días.

En este lapso se pretende reunir recursos para adquirir 5 mil pruebas rápidas para detectar Covid, lo que equivale a un millón 600 mil pesos, aproximadamente.

Expuso que, si la respuesta de la comunidad es buena, la campaña se extenderá por tiempo indefinido.

El costo de cada diagnóstico es de 16 a 24 dólares, y las pruebas en especie que se donen tienen que estar autorizadas por la Secretaría de Salud, mencionó la funcionaria.

“Es donar una o dos pruebas, lo que uno considere y que esté a su alcance”, mencionó.

Las personas interesadas pueden llevar su donativo en especie a las oficinas centrales del DIF municipal, ubicadas en Abraham Lincoln sin número, en la zona Pronaf.

Los depósitos en efectivo se pueden hacer en Banamex a nombre de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez, clave interbancaria 002164700975134559, o en ventanilla a la cuenta 7513455.

Explicó que cuando se tengan las pruebas, a través de la página de Facebook del DIF municipal se lanzará un cuestionario para que la gente interesada lo llene, y así saber si requiere el apoyo, en caso afirmativo deberá pasar a alguno de los módulos que se instalarán en varios puntos de la ciudad para hacerse el examen. “El objetivo de esta campaña va enfocada sobre todo a los puntos más vulnerables y donde se han detectado más índices de contagio de Covid”, expuso Reyes ante el problema que vive Juárez por la contingencia de salud..

Agregó que con la aplicación de las pruebas se pretende prevenir la enfermedad.

“Desde que se detecta la enfermedad se puede tratar, la persona se puede aislar y ya no es una persona que anda por la calle porque no sabe si lo tiene o no lo tiene y eso es lo que nos ha pasado, porque la mayoría no sabemos, algunos somos asintomáticos y no sabemos”, expuso la funcionaria.

