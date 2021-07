Busca apoyo para derrotar al cáncer

Ciudad Juárez— José Carlos, de 26 años, busca derrotar al cáncer, padecimiento que le fue diagnosticado cuando su tercer hijo cumplió 5 meses de edad. En nombre de su pequeño y el de sus otros dos niños, de 4 y 2 años, busca reunir los fondos para un trasplante de médula ósea, pero la operación ronda los 500 mil pesos.

Con ayuda de su esposa Guadalupe, de 25, ha salido adelante, apoyado ante la pérdida de su empleo, pero no se ha puesto excusas y ha participado en diversas ventas de hamburguesas desde el pasado mes tratando de reunir el dinero de la intervención, que busca hacerse en el Hospital Universitario de Monterrey. “Le pedimos a quien pueda apoyarnos que lo haga, por favor. Necesitamos mucho de su apoyo y tenemos el tiempo en contra, queremos juntar ese dinero. Sé que de poquito en poquito se puede lograr”, destacó la mujer, quien facilitó el número de cuenta 4152 3138 0525 6984, banco BBVA, para recibir apoyos.

Aquellos que gusten ponerse en contacto, pueden hacerlo marcando al número (656) 825-4060, en donde los atenderá de manera directa. De frente a lo expuesto, agradecieron de antemano el interés de los juarenses que de buen corazón les faciliten su solidaridad en medio de la complicada situación que viven.

“Los estudios de compatibilidad ya se los hicieron a mi esposo y sus hermanos, y ahorita estamos juntando el dinero para el trasplante. No sabemos cuánto va durar el efecto de las quimioterapias, entonces, entre más pronto lo juntemos mejor, porque no está tomando nada para no debilitarse (en la cirugía)”, destacó.

Por lo anterior, apelaron a la camaradería de la población, toda vez que dicho monto económico sobrepasa sus capacidades y –aunque han realizado actividades– no se ha logrado conseguir lo suficiente. No obstante, tienen fe en que los ciudadanos empaticen y coadyuven con la causa, que no puede esperar.

avargas@redaccion.diario.com.mx