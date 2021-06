Busca APAC familia para 200 perros

Cortesía Cortesía Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez— La Asociación Protectora de Animales de la Calle (APAC) invitó a la comunidad a su refugio para conocer a los perros que están listos para ser entregados en adopción.

“Tenemos una buena cantidad de canes, todos están esterilizados, vacunados, rehabilitados y, sobre todo, listos para ser parte de una familia”, dijo Lorena Macías, administradora de la APAC.

“Debemos liberar un poco de espacio antes de seguir rescatando más animalitos de la calle, todas nuestras áreas están saturadas, por eso estamos promoviendo las adopciones responsables y esperamos que la gente responda”, comentó.

Explicó que tienen 200 perros de distintos tamaños y edades que cuidan en el albergue, mismo que se encuentra en un predio cercano a la carretera a Casas Grandes, en la colonia Kilómetro 27, lugar en donde construyeron varios espacios adecuados para los canes que rescatan de las calles.

Dijo que son muchos los animales que la gente abandona, y entre los que rescatan hay algunos que se encuentran en malas condiciones físicas y de salud, como Eros, al que usaban como sparring para peleas de perros, por lo que tenía una gran cantidad de heridas en distintas partes del cuerpo, sobre todo en la cara.

“Ahora Eros quiere agradecerle a todas las personas que siempre estuvieron al pendiente de él, que lo ayudaron con sus tratamientos, cirugías, que le mandaron buenas vibras, que rezaban por él, que lo ayudaron a sanar después de los horrores que vivió como sparring, quiere decirles que muchas gracias” (sic).

“Pueden estar seguros de que él estará bien porque ya encontró una familia, y ahora verá por ellos y ellos por él. ¡Lo logramos!, Eros está más que bien, luego de ser adoptado”, expresó Lorena.

La entrevistada dijo que el proceso de adopción puede durar varios días, por lo que piden tolerancia a los interesados, ya que hay una serie de procedimientos una vez que les llevan al perro a su casa, pero es por el bien de las mascotas.

Explicó que los requisitos para entregar una mascota son que la casa tenga barandal seguro y barda, casa para el perro, sombra, alimento fresco, agua limpia, cuidados y la certeza de llevarlo a recibir atención médica si se requiere.

Además, se les hace ver a los adoptantes que el perro no se abandona, no se amarra y no se maltrata, por lo que si en el corto plazo deciden ya no tenerlo, deben regresarlo a la APAC.

Comentó que quienes se llevan al animal deben aceptar visitas periódicas en lo que se verifica que se ha adaptado a su nueva casa y familia, además de que todos los miembros del hogar deben estar de acuerdo con la llegada del perro.

“Es un gran compromiso tener una mascota, ya que requiere de tiempo, cuidados, paseos y limpieza, además de que alguien debe hacerse cargo de él; todos los perros se entregan esterilizados y sanos, por lo que es necesario cuidarlos y velar por su bienestar”, detalló Lorena.

“Una vez que se visita la casa y se cubren los requisitos, el perro es entregado, y quien lo recibe debe firmar un contrato de responsabilidad”, finalizó.

REQUISITOS

• Casa con barandal seguro y barda

• Casa para el perro

• Sombra

• Alimento fresco asegurado

• Agua limpia

• Cuidados propios de un perro

• Certeza de llevarlo a recibir atención médica si se requiere

• Firma de contrato de responsabilidad

