‘Burocracia estatal mató a mi nieto’

Omar Morales / El Diario de Juárez / Luz Rico Hernández se manifestó ayer en la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Ciudad Juárez— La abuela del niño de dos años de edad que en febrero pasado fue asesinado y sepultado en el patio de una vivienda, en hechos por los que fueron detenidos su madre y su pareja sentimental, aseguró que desde un año antes acudió ante el DIF para pedir apoyo por la situación que vivía el menor, pero sólo la hicieron pasar un viacrucis al ser víctima de la burocracia, la cual le costó la vida a su nieto.

El crimen ocurrió en el estado de Sonora a donde ambas personas huyeron junto con el niño.

El pasado 25 de febrero, Fiscalía General de Justicia de Sonora activó Alerta de Protocolo Alba para la búsqueda de Jazmín Dayana “N.”, de 23 años y su hijo, luego de que su familia en Ciudad Juárez perdió contacto con ella.

La Fiscalía localizó a la mujer quien no pudo explicar la ausencia del niño y tras investigaciones, se localizó el cuerpo del pequeño enterrado en el patio trasero de una casa abandonada.

La autopsia reveló que murió por traumatismo craneoencefálico severo, además presentó golpes y lesiones diversas, que se comprobó, le provocó su madre el 31 de enero, por lo cual falleció el 1 de febrero.

También se detuvo a Mauricio “El Deaf”, pareja de Jazmín como responsable de este crimen.

Luz Rico Hernández, abuela de Sebastiano y madre de Jazmín, acudió ayer ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para manifestar que ninguna autoridad hace nada para evitar las muertes de los niños que, al igual que su nieto atraviesan situaciones de violencia.

Llevó una cartulina en la que colocó dos fotos del pequeño Sebastiano, una de cuando nació y otra reciente.

Narró que hace un año, al percatarse que su hija tenía una pareja no estable psicológicamente, acudió al DIF y les presentó la situación en la que su hija vivía, ya que observó que estaba mal influenciada, sin embargo no la atendieron porque no les daba una dirección exacta en dónde vivía la pareja.

“Les dije que la buscaba precisamente por eso, porque yo sabía que no tenían dónde vivir, que él la golpeaba, que andaban en hoteles y me dijeron que no podían hacer nada porque el protocolo es que usted trae una dirección, el DIF va y busca ese niño, lo checa cómo está físicamente y si no está maltratado lo devuelve a la madre, indiscutiblemente de si alrededor hay violencia y hay drogas, que eso no se iba a tocar”, recordó.

Dijo que le indicaron que fuera a la Fiscalía General del Estado pero al llegar no pasó del filtro de la puerta y le mencionaron que estaba en la instancia equivocada pese a sus súplicas de que el niño corría peligro.

Al salir de ahí grabó un video que llegó a Evangelina Mercado y ella le hizo una cita con Vanesa Manríquez del DIF estatal con quien se entrevistó pero la buscaron hasta después de un año y aunque ya les dio la dirección de su hija sólo le indicó que la buscara y le pidiera al niño.

“Yo le dije, tú eres la encargada, yo sé que ahí venden droga, que hay prostitución, yo no puedo ir porque tengo más hijas y me dijo, déjeme ver si la Policía puede acudir a rescatar a su nieto, nunca fueron, me entero de las noticias de mi nieto por unos amigos de ella y desgraciadamente para mi nieto ya era tarde, ya había fallecido, lo habían sepultado ella y su pareja”, señaló.

Dijo que antes de irse a Sonora a buscar a su hija y nieto cuando aún lo buscaba con vida, acudió a la Fiscalía en la ciudad de Chihuahua y la mandaron al Centro de Justicia para la Mujer (Cejum).

“Me dieron toda una cátedra de mujeres y me despachan nuevamente a Fiscalía para que ponga una denuncia por omisión de cuidados con la intención de yo llevar algo a Sonora para decir que en Chihuahua ya me atendieron, me lo explicaron como si yo fuera una idiota y me hicieron firmar que yo estaba de acuerdo con la atención que me habían dado y me mandaron nuevamente a Fiscalía donde nuevamente no me atienden”, comentó.

Ante esto acudió ante Derechos Humanos en Chihuahua para que la apoyaran pero tampoco sucedió nada, recordó.

“En qué idioma tenemos que hablar para que seamos escuchados, cuándo un niño va a ser tan importante”, dijo.

