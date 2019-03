Burlan detenidos el sistema penal

Ciudad Juárez— Durante el 2017 y 2018 el Tribunal de Control de Ciudad Juárez aprobó 2 mil 355 suspensiones de procesos penales y el 72.95 por ciento de los beneficiados no cumplieron con las condiciones que les fueron impuestas, incluso algunos volvieron a delinquir.

Cifras proporcionadas a través del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip) señalan que sólo 637 de los beneficiados atendieron las condiciones impuestas por los jueces. Un total de mil 718 incumplieron.

Lo anterior equivale a que el 72.95 por ciento de los detenidos, puestos a disposición de los jueces penales y a quienes se les otorgó una oportunidad, no cumplieron con las condiciones a las que se obligaron al aceptar la figura legal de la suspensión condicional o suspensión provisional de proceso a prueba prevista en el Artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).





Suspendieron mil 351 procesos el año pasado

En el informe emitido por la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua y remitida a El Diario a través del oficio 139/2019, se señala que en el 2017 los jueces que conforman el Tribunal de Control con jurisdicción en Ciudad Juárez aprobaron mil 004 suspensiones, mientras qye en el ciclo 2018 autorizaron mil 351.

En el 2017, un total de 203 procesados si atendieron las medidas que se les impusieron y 801 no; en el 2018 los resolutores admitieron mil 351 suspensiones, de este grupo 434 se apegó a lo ordenado por los tribunales y 917 no.

El CNPP establece que por suspensión condicional del proceso deberá entenderse “el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal”.

Cuando se incumple el proceso penal se reactiva y en la mayoría de los casos los sospechosos son declarados sustraídos si no vuelven a comparecer ante el Tribunal de Control cuando son citados para que acudan de forma voluntaria, lo que deriva en una orden de reaprehensión.

Esa figura legal procede en delitos no graves, cuando en el posible castigo a imponer a los acusados la media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido y que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento de otra suspensión o cinco años desde el incumplimiento.

En la mayoría de los delitos que procede son contra la salud, violencia familiar, robo, lesiones, daños, incumplimiento de la pensión alimenticia y abuso sexual siempre que se hayan cometido con el uso de armas o medios violentos.

Las condiciones que se imponen a los beneficiados y que se incumplen son vivir en un lugar específico, dejar de frecuentar a las víctimas y sus domicilios, y abstenerse de consumir drogas o abusar de las bebidas alcohólicas

También participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación y prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública.

Asimismo someterse a tratamiento médico o psicológico, tener un trabajo lícito, acudir a firmar, no poseer ni portar armas, no conducir vehículos, abstenerse de viajar al extranjero y cumplir con los deberes de deudor alimentario.





