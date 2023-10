‘Brujas’ y ‘esqueletos’ endulzarán el Halloween

Ciudad Juárez.- María García Rodríguez cuenta con una colección de alrededor de cien figuras con temática de “Halloween”, que han adornado el exterior de su hogar durante diez años.

La fiesta de las brujas es una tradición que su madre le inculcó desde niña, pero el significado que ella le impregna es diferente al que la leyenda cuenta; su fin es regalar 30 kilos de caramelos cada 31 de octubre, para que las familias se diviertan de una manera sana, contó.

Brujas, esqueletos, catrinas, muñecas y payasos tenebrosos cuelgan de las rejas y de las paredes del frente de su hogar ubicado en la calle Miguel Hidalgo, en la colonia Barrio Alto.

“Me gusta adornar porque los niños vienen y piden Halloween; me compro hasta 30 kilos de dulces para darles a los niños cuando vienen, y luego yo también me disfrazo”, dijo la entrevistada.

En un día y medio, María logra decorar el patio con todas las figuras que ha almacenado durante más de una década, que con el paso del tiempo se convirtió en una afición por reunir “monstruos”.

La coleccionista gasta entre 3 mil y 5 mil pesos en los dulces para los niños, además cuelga nuevos adornos, y compra disfraces que pone a la venta, algunos los regala a los menores que no tienen la oportunidad de adquirir uno, contó.

El último día de octubre, María inicia a las 6:00 de la tarde para repartir los caramelos, y 30 minutos después las charolas quedan vacías, pues dijo que acuden alrededor de 50 niños, y además se forma una gran fila de automóviles esperando recibir el ‘Trick or Treat’.

La tradición norteamericana llegó en el siglo XIX a Estados Unidos y se extendió por otros países a fines del siglo XX.

Según los relatos contados, este día se asocia con las fiestas celtas de la cosecha que tienen raíces paganas, y también se relaciona con la víspera de la tradición cristiana occidental conocida como la fiesta de “Todos los Santos”.

María es católica, y un día después de Halloween celebrará el Día de Muertos con un altar y una comida, en donde reunirá a sus familiares, pues la costumbre la aprendió de su madre, quien vivió en la vecina ciudad de El Paso hace algunos años, y la llevaba a pedir dulces en esta frontera cuando era niña.

“Como en aquellos tiempos mi mamá me llevaba a pedir dulces cuando estaba chiquita de ahí se me quedó, y pensé que cuando fuera más grande y Dios me diera más vida, yo iba a donar mi casa para poder darles dulces, pero es meramente recreativo”, expresó María.

