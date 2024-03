BRT, un estorbo para la ciudad, denuncian

Ciudad Juárez.- El grupo “Ciudadanos comprometidos con Juárez” afirmó que por medio de los diputados solicitarán al Congreso del Estado investigue las obras del sistema de transporte BRT en Juárez y se castigue a los responsables, ya que consideran no funciona y es un estorbo para la ciudad.

“Más que estar sirviendo es un estorbo para la ciudad, ya desde hace bastante tiempo, y les estamos solicitando a la gobernadora y al presidente municipal que los quiten, esto no tiene absolutamente ningún beneficio para la ciudad”, dijo Luis Barrios.

Agregó que con ese sistema se ha gastado mucho dinero y ha causado muchos problemas viales y aseguró que a través de los diputados solicitarán que se investigue a los responsables de esta obra.

“Estamos invitando a toda la ciudadanía a que se manifieste, hay mucha inconformidad contra esta obra y contra muchas otras que son gastos inútiles, donde se destina el dinero de nosotros los juarenses, de la ciudad, del dinero que se debe de invertir para resolver problemas netamente ciudadanos y no que se gastan en ocurrencias como estas”, mencionó.

Los ciudadanos se manifestaron ayer por la mañana con una pancarta con el texto “El BRT no sirve para nada” en la estación Francisco Márquez de la avenida Paseo Triunfo de la República.

‘Ya no podemos aguantar a funcionarios inútiles’

Barrios dijo que no se puede continuar en esta situación, “estamos en un proceso electoral donde por lo que vislumbramos vamos a seguir igual los próximos tres años, en Juárez ya no podemos aguantar este tipo de funcionarios inútiles, incompetentes que vienen a gastar el dinero en lo que se les ocurre, el dinero no es de ellos”.

Por ello invitó a la ciudadanía a sumarse a estas acciones, para que se sepa que hay una inconformidad y que esto no vuelva a ocurrir.

Afirmó que la demanda también es que se retiren los paraderos para que se vuelva a retomar la fluidez de tráfico que había antes.

Leobardo García Galindo, integrante del grupo dijo que el problema del transporte también se extiende al suroriente de la ciudad y al Valle de Juárez.

“El Valle de Juárez tiene más de dos años, casi tres, que no cuenta con la ruta que existía antes para trasladar a toda la gente de esas comunidades hasta aquí a la ciudad, es importante, ya hemos exigido a las diferentes autoridades que tomen el problema en sus manos y que lo resuelvan, pero todos han hecho caso omiso”, manifestó.

“Cómo es posible que nada más en el Centro las cosas estén muy bien y para nosotros que somos los que aportamos la mayor cantidad de impuestos no tenemos soluciones”.

