Brindó refugio a mil 476 personas

Archivo / El Diario / Mobiliario permanecerá en el sitio hasta que concluya la administración municipal

Ciudad Juárez— Aunque se mantiene equipado a la expectativa de otro flujo de migrantes que soliciten albergue, el gimnasio municipal Enrique “Kiki” Romero canalizó el pasado el fin de semana al último grupo de personas que resguadró al Centro Integrador para Migrantes Leona Vicario.

De acuerdo con su coordinador, y director de Derechos Humanos del Municipio de Juárez, Rogelio Pinal Castellanos, el espacio que fungió como albergue filtro refugió a mil 467 personas, entre ellos más de 750 niños y adolescentes, principalmente menores de seis años de edad.

Se trató principalmente de personas de origen centroamericano, quienes ingresaron a Estados Unidos por la frontera con Tamaulipas en busca de asilo político, y que días después fueron expulsadas a México por los puentes internacionales entre El Paso y Ciudad Juárez, bajo el Título 42 de la Sección 265 del Código de los Estados Unidos, por ser considerados un riesgo para la propagación del Covid-19 en el vecino país.

Al llegar a Ciudad Juárez, los extranjeros eran entrevistados por el DIF estatal y luego registrados por el Instituto Nacional de Migración (INM), el cual les dio un permiso para permanecer en México durante 30 días.

Posteriormente, los que requerían de un albergue eran trasladados al filtro instalado en el “Kiki” Romero, en donde todos fueron revisados por un médico, quien les realizaba la prueba rápida de Covid-19 y en caso de ser positivos o tener síntomas eran trasladados al hotel filtro; de lo contrario permanecían siete días en el gimnasio municipal.

“El sábado ya mandamos al último grupo de 21 personas, después de que permanecieron siete días, al Leona Vicario”, informó Pinal Castellanos.

Aproximadamente 250 personas pidieron ser trasladadas al albergue federal con la esperanza de que Estados Unidos les dé una oportunidad de solicitar asilo político o para esperar el retorno a sus lugares de origen a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El resto de las personas regresó a su país o salió del albergue para intentar cruzar nuevamente la frontera, dijo el funcionario, para quien el mayor reto fue recibir a una gran cantidad de niños deshidratados o con enfermedades respiratorias.

De acuerdo con las autoridades locales, del 11 de marzo al 2 de mayo Estados Unidos expulsó a Ciudad Juárez todos los días a más de un centenar de centroamericanos que cruzaron por las fronteras de Tamaulipas con Texas, lo cual ya no ocurre; sin embargo, las expulsiones de personas que ingresaron al vecino país a través de las fronteras con Juárez continúa, por lo que el Kiki Romero sigue equipado.

“Todo está armado, en expectativa de que si hay otro flujo grande”, aseguró ayer su coordinador.

El Consejo Estatal de Población (Coespo) destacó ayer a través de un comunicado de prensa que la expulsión de personas en movilidad ha disminuido, pero no ha cesado de Estados Unidos a Ciudad Juárez.

“Los retornos no han cesado, esto significa el ingreso de personas a través de los puentes internacionales en esta frontera no se ha detenido, porque sigue vigente este llamado el título 42 (…) simplemente no son detectados en los mismos términos, porque no provienen del vuelo del sur de Texas”, señaló la dependencia estatal.

