Brindarán servicios de salud a mujeres

Ciudad Juárez.- Como parte de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Salud llevará a cabo en Ciudad Juárez y en Chihuahua capital el evento denominado “Juntas nos cuidamos”.

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, dio a conocer que el primero de estos eventos se realizará hoy martes 27 de febrero en el Parque Central de Ciudad Juárez y el segundo el jueves 29 febrero en el estacionamiento del Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua.

El horario de atención será de las 9:00 de la mañana a las 5:30 de la tarde.

Se trata de un programa enfocado a la atención de mujeres, que contará con servicios como tamizajes para detectar cáncer de mama en mujeres menores de 40 años y mastografías a mayores de 40 años.

Baeza Mendoza señaló que si alguna de las mujeres posterior al tamizaje o a la mastografía presenta alguna posibilidad de padecer cáncer de mama, se le dará atención de manera integral.

Además, se brindará información sobre cáncer de mama y cervicouterino, así como la aplicación de pruebas rápidas de laboratorio para detectar colesterol y triglicéridos, asesoría en materia de alimentación y buenos hábitos.

De igual manera se expondrá información sobre métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual e información general de embarazos. De la misma forma, se dará orientación en materia de adicciones y salud mental, que ayudará a identificar y a tratar trastornos como la depresión y la ansiedad.

Instalarán módulos de MediChihuahua

Adicionalmente se instalarán módulos de registro al programa MediChihuahua, que brinda atención de calidad, oportuna y gratuita a la población sin derechohabiencia en alguna institución.

Exhortó a las personas que aún no se encuentren afiliadas y no cuenten con su credencial a que acudan con los siguientes requisitos: identificación con fotografía, carta de no derechohabiencia a otro servicio médico o de seguridad social, y en los menores de edad se debe presentar el acta de nacimiento o la CURP.

El funcionario agregó que durante el evento se instalarán quioscos, en los que dependencias de Gobierno y asociaciones civiles promoverán sus servicios y/o brindarán información puntual y de utilidad, sobre los temas que más aquejan a las chihuahuenses.

Personal del Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres (Cavim) ofrecerá información general sobre violencia de género, y brindará asesoría y orientación en el proceso legal y psicológico, con profesionales en la materia.

De la misma forma personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres), informará sobre los Puntos Naranja y entregará las tarjetas de descuento del programa “Juntas podemos ahorrar”.

El Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) brindará asesoría sobre los servicios que ofrece a las mujeres víctimas de violencia de género, en trámites de juicios ordinarios de divorcio contencioso, guarda, custodia y pensión alimenticia, así como la solicitud de órdenes de protección y gestorías con diversas dependencias.

Durante los eventos se expondrán las conferencias: “MujerÓN” por la conductora Ingrid Coronado y “Seguridad para Todas”, de la periodista Bibiana Belsasso, quienes compartirán sus experiencias de vida en los ámbitos en que se desarrollan. Habrá además espectáculos de comedia y de música en vivo.