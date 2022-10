Brindarán herramientas para tratar a personas con autismo

Ciudad Juárez.— Brindar herramientas a padres de familia y maestros sobre el trastorno del espectro autista (TEA) es el objetivo del séptimo Congreso Binacional de Autismo “Fortaleciendo Familias”, que se realizará este 10 y 11 de noviembre en el Auditorio Federico de la Vega del Tecnológico de Monterrey.

En dicho congreso se abordarán temas como la actualidad del autismo, la importancia de la detección temprana, derechos de una persona con TEA, educación especial desde el enfoque inclusivo, así como la importancia de la comunicación, a cargo de expertos de diferentes estados del país e invitados de El Paso, Texas, Las Cruces y Puerto Rico, se informó.

“La idea es llegar a más padres de familia, maestros y personas que trabajan con personas con autismo para que sepan cómo trabajar con niños con autismo, y es dirigido para personas que conviven con ellos”, explicó Egla Martínez, directora de la asociación Unidos por el Autismo.

Señaló que en la actualidad se tiene mucha desinformación sobre el autismo, y la realización de estos congresos sirve para brindar más herramientas sobre este trastorno para terminar así con la discriminación.

“Lamentablemente no se sabe mucho; muchas personas conocen la palabra autismo, pero no saben qué es, y lamentablemente nos seguimos encontrando con discriminación, nos seguimos topando con falta de información, con maestros que no quieren aceptar a niños con autismo en las escuelas y guarderías, no tanto porque no los quieren sino porque no saben atenderlos y no saben de esta condición”, dijo.

“Muchas veces los papás no tienen para llevarlos a las terapias; entonces la importancia de saber cómo trabajar en casa, porque no toda la vida se van a pagar terapias; necesitamos hacer expertos en nuestros hijos, no tanto en el autismo”, añadió.

El Congreso Binacional de Autismo dará inicio el jueves 10 de noviembre en un horario de 2:00 de la tarde a 19:00 horas, mientras que el viernes 11 se realizará de 9:00 de la mañana a 18:00 horas, se informó.

Los interesados en formar parte del congreso deberán cubrir una cuota de recuperación de 900 pesos por los dos días; además, tendrán la opción de participar en el evento de manera presencial o virtual.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al número de teléfono (656) 372-3948.

