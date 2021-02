Brinda herramientas contra el delito

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Brindar a las autoridades mejores herramientas para implementar estrategias que permitan prevenir delitos como homicidio, robo o violencia familiar, es tan sólo uno de los objetivos de Ana Karen García, quien desde hace seis años y medio es investigadora del Observatorio Ciudadano del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Originaria de Cuauhtémoc, Chihuahua, pero con raíces universitarias muy juarenses, Ana Karen llegó a esta ciudad para integrar el observatorio ciudadano de uno de los organismos autónomos más sobresalientes en cuanto a estudios de competitividad y seguridad pública en la región.

“Soy egresada de la licenciatura en Informática por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) campus Cuauhtémoc y llegué a esta frontera por mi trabajo. Me tocó ser la primera persona en integrar el observatorio y a lo largo de estos seis años y medio los retos han sido muchísimos, desde ganarte la confianza de las autoridades, hasta crear estudios que permitan a las corporaciones de seguridad hacer un mejor trabajo”, dijo.

Durante la plática, Ana Karen cuenta a El Diario algunas de las complicaciones que ha tenido el observatorio hasta lograr la colaboración con la Fiscalía General del Estado y Seguridad Pública Municipal, además de la importancia de que Juárez cuente con un organismo como éste.

‘El mensaje es no rendirse’

“Nosotros no somos autoridad, pero somos ciudadanos apoyando ciudadanos, y en eso están enfocados los análisis que hacemos; es ir más allá para conocer en qué sectores se llevan a cabo ciertos delitos y decirle a la autoridad ‘mira, esto está pasando y ocurre por estas razones’”, indicó.

“En nuestros estudios analizamos el lugar de los hechos, las víctimas y en ocasiones hasta los victimarios, todo para encontrar dónde hay más delitos y por qué causas; algo que hemos visto es que la mayoría de los crímenes se dan en zonas cercanas a vías de rápido acceso, por ejemplo. Es entonces que una vez teniendo todos los datos podemos proponer a la autoridad acciones como reforzar patrullajes en ciertos puntos y en horas muy específicas, es darles más herramientas para prevenir el delito”, agregó.

-EL DIARIO (ED).- ¿Cuál ha sido la postura de las autoridades hacia órganos como el Observatorio Ciudadano?

-ANA KAREN GARCÍA (AKG).- “Lo fundamental de nuestro trabajo es apoyarlos, claro que también podemos exigir, pero en nuestro caso es aportar ayuda. Al principio sí fue complicado, pero actualmente hay mucha colaboración con la Fiscalía y Seguridad Pública, hay una total apertura para poder lograr estudios más sólidos”.

-ED.- Aún hay mucha creencia de que los temas relacionados con seguridad son para “hombres”, ¿Qué tan importante es que cada vez más mujeres participen en estudios, análisis, desarrollo y aplicación de estrategias para prevención del delito?

-AKG.- “Claro que a veces hay ciertas limitantes, o resistencia, no cualquiera nos brinda información, yo he tenido que batallar e insistir mucho, estar como quien dice al pie del cañón para que nos puedan tomar en cuenta, pero creo que hay diferentes perspectivas en la forma de ver las cosas; resistencia sí hay, pero no es una limitante para que una mujer pueda o no hacer trabajos relacionados con la seguridad”.

“Creo que el mensaje es no rendirse, aquí no soy sólo yo, y no lo hago sólo por cumplir con mi trabajo, considero que todos deberíamos despertar con esas ganas de tener una mejor ciudad y una mejor comunidad”, agregó.

Su otra labor, ser madre

Además de dedicar gran parte de su tiempo al análisis de estadísticas, Ana Karen es madre de una niña de cinco años, por lo que la otra mitad de su jornada es consumida por su otro trabajo, “ser esposa y mamá”.

“Sí es complicado, pero hay tiempo para todo, sin embargo, me gustaría que con mi trabajo, mi hija pueda tener un mejor futuro, y ella pueda aprender a luchar y no darse por vencida tan fácil”, aseguró.

Desde la perspectiva de nuestra entrevistada, en Ciudad Juárez hace falta una mayor cultura de denuncia ciudadana, en donde, no sólo haya queja y crítica hacia la autoridad, sino también propuestas y participación para solucionar los problemas que aquejan la frontera.

“Es muy importante que la ciudadanía participe, a veces sólo exigimos al Gobierno, pero cuando vemos a alguien tirar basura no somos para denunciar, es ahí desde donde podemos marcar una diferencia… estamos construyendo una ciudad y la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Qué aspecto le queremos dar?”, comentó.

A pregunta expresa de la situación que guarda la ciudad en cuestión de delitos de alto impacto, García Peña indicó que a pesar de las estrategias implementadas por la autoridad, crímenes como el robo y el homicidio, siguen siendo algunos de los pendientes en la región.

“Las cifras presentan muchos altibajos, pero sin duda el robo y el homicidio son los que tenemos más identificados, este último es muy complicado porque depende de varios factores. Por otro lado tenemos casos como los relacionados con violencia familiar que están en cifras negras, pero esto es porque no todo se denuncia y eso complica su detección”, afirmó.

-ED .- ¿A qué consideras que se debe la negativa de la gente a denunciar delitos?

-AKG.- “Son varios factores, lo que hemos visto en el caso de violencia familiar, es que está muy ligado al temor hacia el victimario, mientras que en otras situaciones existe una falta de confianza hacia la autoridad y otros sólo ven en la denuncia una pérdida de tiempo”.

“Creo que aquí el mensaje a la ciudadanía es mantener confianza en el trabajo de la autoridad, mientras que a las corporaciones les diría que sigan confiando en organismos como el Observatorio Ciudadano, que desde nuestro lado estamos haciendo un esfuerzo para ayudar a que se tomen las mejores decisiones”, concluyó.

