Brinda Cruz Roja atención médica en el cauce del río

Ciudad Juárez.— La Cruz Roja de Ciudad Juárez informó que atiende a las personas migrantes procedentes de Venezuela que están acampando en el cauce del río Bravo, a la altura de las vialidades Oro y Heroico Colegio Militar. José Luis Ávila Gómez, coordinador de Socorros, aseveró que en los recorridos que hacen les es solicitado medicamento, principalmente para infecciones estomacales y para la tos, ya que duermen a la intemperie.

Resaltó que han invitado a los extranjeros en movilidad a atenderse en la delegación más cercana: Pronaf, ubicada en la vialidad Henry Dunant 4324, condominio La Plata, pero varios han mostrado renuencia. Externó que es importante que comprendan que no se trata de una intención por removerlos del lugar, toda vez que el objetivo de la benemérita institución es el de socorrer a la humanidad, sin distinciones.

“Estamos revisando que no tengan tos, enfermedades intestinales. Tuvimos una plática con ellos, pero piensan que si se mueven de ahí les ganarán el lugar (en la cita con las autoridades norteamericanas). Las temperaturas van a seguir bajando y hay gente con ese tipo de situaciones. Tengo entendido que algunos ni siquiera han sido vacunados (contra influenza o Covid-19)”, destacó el rescatista de la organización.

Afirmó que recorrieron el campamento de los foráneos para externarles que cuentan con apoyo para cualquier situación de salud que puedan llegar a presentar en tanto resuelven su situación migratoria en los Estados Unidos.

“Se acerca la ambulancia y piden medicamento para infección y dolores intestinales. Ayer no detectamos que algún menor trajera bronquitis, pero sí traen tos por el frío, por los cambios del clima (…) Algunos no han recibido soporte para vacunación y siguen llegando. Hasta ahorita no hemos tenido atenciones en las delegaciones, pero ellos lo que piden es medicamento. Lo mejor sería que fueran a los albergues”, indicó.