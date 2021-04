Brilla entre la oscuridad

Omar Morales / El Diario de Juárez / Yo quiero seguir tomando fotografías, esa es y seguirá siendo mi meta siempre y no la dejaré aunque haya alguien que me critique, afirma determinada Scarlette Nicole

Ciudad Juárez— A pesar de su discapacidad y su corta edad, Scarlette Nicole Ortiz ha encontrado en la fotografía no sólo un hobby, sino una verdadera pasión, que la ha llevado incluso a exponer su trabajo en museos como La Rodadora o el Muref, demostrando que nada le impide lograr sus metas y brillar.

Aunque Nicole no puede ver, a sus 10 años de edad ha convertido la lente en sus “ojos” para captar diferentes imágenes de la vida juarense, con ayuda de sus padres y maestros. Nuestra entrevistada asiste al Centro de Estudios para Invidentes, A.C. (Ceiac) desde hace cuatro años, donde ha tomado clases de ajedrez, fotografía, música, apoyo académico, tecnología asistiva, y ha logrado destacar en los deportes como el taekwondo.

Scarlette es una niña que nació a las 27 semanas de gestación, pesando sólo 900 gramos, provocando que presentara desprendimiento de retina, causando una retinopatía del prematuro, además de tener epilepsia diagnosticada a los 3 años, por lo que desde entonces recibe atención neurológica.

Sin embargo, lo anterior no ha representado ningún obstáculo para esta fotógrafa juarense, que junto a ocho compañeros tuvo la oportunidad de aprender por un año algunas técnicas básicas de fotografía digital, que dio como resultado que en 2020 participara en la exposición “Ceguera: Textos fotográficos”, que constó de 20 imágenes y fue exhibida en el Museo de la Revolución de la Frontera (Muref).

“Aprendí a tomar fotos gracias a mi maestra María, mi primer acercamiento con una cámara lo tuve en Ceiac, aquí me prestaron una cámara chiquita y mis primeras fotografías fueron de mi casa, de mi escuela, después de una tienda, de mi hermano, mis gatos, del perro, y de mi cuarto”, dijo.

Para Nicole, aprender el manejo de una cámara es tan sólo el primer paso para cumplir otro de sus sueños, ser youtuber e influencer en Instagram, con la intención de atraer seguidores y mostrar al mundo sus fotografías, asegurando que la discapacidad visual no es un impedimento.

Actualmente cursa el quinto grado en la escuela “Roberto Álvarez Romo”, siendo materias como español, historia y matemáticas algunas de sus favoritas; además, toma clases de apoyo académico en Ceiac, donde ha logrado aprender a leer, escribir y estudiar matemáticas a través del braille y el ábaco japonés.

Por otra parte, Nicole también se ha presentado en los recitales “Tocando Música desde el Braille”, dirigido por el profesor Roberto Prieto, interpretando melodías con el piano. El ajedrez es otra de sus clases preferidas, e incluso ha participado en dos torneos para personas con discapacidad.

A lo largo de la plática, Scarlette nos comparte algunos de sus platillos favoritos, como las hamburguesas, las enfrijoladas y, sobre todo, las palomitas de maíz con mantequilla, mientras nos muestra su conocimiento de la cámara y las sensaciones que le causa escuchar el “click” del disparador.

“Tener la cámara en mis manos me hace sentir muy feliz, porque a mi mamá siempre le ha gustado tomarme muchas fotos y creo que me acostumbré. Hay maestros que me enseñan y yo pongo mucha atención para aprender, porque yo quiero seguir tomando fotografías, esa es y seguirá siendo mi meta siempre y no la dejaré aunque haya alguien que me critique”, afirmó.

Entre otros de los gustos de Nicole está escuchar música, jugar con sus muñecas y compartir momentos con su hermano menor, principalmente cuando juegan Xbox.

Con motivo del Día del Niño, esta pequeña recomendó a los juarenses no darse por vencidos y luchar por cumplir sus sueños; asimismo, deseó buena suerte a todos los niños y pidió el apoyo incondicional de los padres hacia sus hijos para que éstos logren sus metas.

