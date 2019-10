Boxeador viola y golpea a pareja

Ciudad Juárez— Una mujer fue víctima de violencia familiar y violación por parte de un boxeador profesional de peso completo, que la atacó por celos.

Al acusado Mario Guadalupe Heredia Orrantia se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de 24 meses debido a que es la única cautelar que permite la ley en el ilícito de violación.

La víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– presentó una lesión e inflamación en las cervicales, que le provoca problemas para caminar; ayer ella acudió a la audiencia llevando un collarín y estuvo llorando.

En el acta de aviso dirigida al Ministerio Público (MP) y elaborada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) se documentó que el miércoles pasado a las 05:41 se recibió un llamado al número de emergencia 911 en el que se reportaba un caso de violencia familiar.

Los elementos entrevistaron a la mujer, quien narró que momentos antes al encontrarse dormida en su domicilio de la calle República de Cuba, llegó su pareja sentimental y empezó a gritarle que le abriera.

La víctima indicó que ella no escuchó a Mario Guadalupe porque estaba dormida y viven en el segundo piso y señaló que el hombre se enojó porque no le abría y quebró un vidrio de la puerta. Al entrar, el masculino le preguntó a la afectada por qué no le había abierto la puerta y le cuestionó con quién estaba.

Presuntamente Mario la insulto y le advirtió que la iba a matar, ella trato de calmarlo.

[email protected]