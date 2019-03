Botearán para pagar su quimio

Ciudad Juárez— Martina Ortega padece cáncer de páncreas, un tipo de enfermedad que el Seguro Popular no cubre.

Pese que esa institución de salud solventa los estudios sanguíneos, tendría un costo de 16 o 18 mil pesos, mencionó su hija. Además, se le informó que sólo a las personas que padecen de cáncer de mamá se les proporciona quimioterapia, dijo Claudia Rosales, hija de Martina.

Debido a la falta de recursos económicos para pagar la quimioterapia, Martina, de 64 años de edad, recibe ayuda de Asociación de Protectora de Niños con Cáncer en Ciudad Juárez, A.C (Aprocancer), para continuar con su tratamiento.

Aunque la entrevistada dijo que tiene cuatro hijos, ninguno de ellos puede registrarla como derechohabiente, porque ella registró a sus hijos con el apellido del abuelo, por lo que tendrá que hacer un juicio para tener sus documentos correctos.

Hace un año, el hijo de Martina, quien era el sustento de la casa, falleció, por lo que la entrada de recursos económicos disminuyó.

Hoy vive con uno de sus vástagos que trabaja como conductor de una unidad del transporte público y tiene un sueldo de 200 pesos diarios. La casa está ubicada en la colonia Pancho Villa, pero no es propietaria.

“A veces estoy muy activa, pero otras veces me siento muy mal y no me puedo levantar, pero yo le echo ganas”, expresó Martina.

Para comprar los medicamentos los allegados de la afectada realizan rifas, ventas de chocolates y boteos.

Martina solicita que la comunidad que le ayuden en el boteo para reunir dinero para comprar el medicamento Capecitabina.

Por recomendaciones del médico, la quimioterapia sólo debe ser tomada debido a la edad de la paciente, explicó su hija Claudia Rosales.

“Le pido a la gente que me apoye, si alguien tiene de sobra las pastillas o hay algún negocio que las tenga a menor precio o me las quiera donar, por favor que me diga”, agregó Martina.

El próximo domingo la asociación y familiares botearán para reunir para reunir la cantidad de 20 mil pesos cada mes.

El boteo se llevará a cabo de 10 de la mañana a las 4 de la tarde, en los cruces de avenida de las Américas y Hermanos Escobar, Ejercito Nacional y López Mateos, y Tecnológico y Pedro Rosales de León.

Si alguien quiere ayudar, puede comunicarse con Claudia Rosales, al teléfono (656) 7-44-67-97.





¿Quiere ayudar?

