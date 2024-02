‘Borran’ de registro a Esmeralda Castillo

Ciudad Juárez.- A casi 15 años de su desaparición, en diciembre del año pasado la juarense Esmeralda Castillo Rincón fue eliminada del registro de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) como parte de la actualización de personas desaparecidas propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo que representó un golpe anímico para sus padres, confesó José Luis Castillo.

Aunque tras un reclamo público esperan que este mes haya sido incluida nuevamente en el registro federal, y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua les aseguró que a nivel estatal se sigue buscando, los padres reclamaron que el Gobierno de México se interesa más en bajar las cifras delictivas que en buscar a las personas desaparecidas.

“Al presidente, que tenga más sensibilidad porque nuestros hijos no son números, nuestros hijos son seres humanos que están desaparecidos. Estamos esperando su regreso y esperando justicia por las asesinadas… estamos esperando justicia en este sexenio”, dijo el padre de Esmeralda, quien desapareció el 19 de mayo de 2009 a los 14 años de edad.

David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, explicó que el caso de Esmeralda aparecía en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, pero no en la actualización que realizó el Gobierno federal, por lo que ayer esperaba que ya hubiera sido nuevamente agregado.

“Nos dice el Gobierno federal que ya están ubicados pero no están localizados, que por ejemplo cuando la pandemia se registraron muchos que habían sido vacunados de los que estaban desaparecidos, ¿pero dónde están?, para mí siguen en el estatus de desaparecidos. Luego me dicen que ellos están dando los datos que los Estados les están mandando, pero me acerco a la Comisión Local de Búsqueda y me dicen que la búsqueda sigue activa, me acerco a la Fiscalía de Mujeres y me dicen que la investigación sigue activa”, dijo Castillo.

Las autoridades locales “te dan la sobadita de que el que no aparezca en las listas federales no afecta nada la búsqueda y la investigación. Y está uno aceptando, sin conceder, que jurídicamente no afecta en nada, pero ¿qué hay emocional y anímicamente? Quiera uno o no, te afecta que el Gobierno federal la haya borrado”, comentó.

Esmeralda tenía 14 años de edad, estudiaba en la Secundaria Técnica 79 y quería ser veterinaria, pero el 19 de mayo de 2009 desapareció cuando se dirigía a la escuela.

En 2012 la Fiscalía estatal les informó a sus padres que había encontrado 10 centímetros de hueso de su pie izquierdo en el desierto del Valle de Juárez, por lo que apoyados por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos, Martha Rincón y José Luis Castillo realizaron varias búsquedas ciudadanas en la zona conocida como Arroyo El Navajo, sin encontrar otro resto de su hija.

Para Castillo, Esmeralda podría estar sin un pie pero viva, por lo cual logró que las autoridades estatales continúen con el caso como desaparición y no como feminicidio.

“Creemos que nos han fallado los tres niveles de gobierno, pero ahorita el Gobierno federal le está dando la estocada a los padres y madres de familia. Dice que son búsquedas que ya están inactivas o que posiblemente ya tuvieron contacto. Con el respeto que el presidente me merece, nosotros tenemos 15 años buscando a Esmerada, y no hay un solo mes que no hagamos algo por localizarla, a nosotros no nos puede decir que hemos dejado de buscarla, no nos puede decir que no hemos exigido justicia”, reclamó el padre.

También reclamó que este año termina su sexenio y aún López Obrador no ha aceptado reunirse con las madres y los padres de las personas desaparecidas en México. (Hérika Martínez Prado / El Diario)

