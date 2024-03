Bordan para mantener vivos en la memoria a desaparecidos

Ciudad Juárez.- Con la esperanza de visibilizar los casos de sus hijas e hijos desaparecidos y seguir caminando en busca de justicia, madres de Ciudad Juárez bordaron sus nombres este fin de semana.

Apoyados por el grupo de foto–bordado y Bordeamos por la Paz, integrantes de Madres de Fe y del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, bordaron los nombres de sus seres queridos sobre mantas que después se unirán a los de otros colectivos del país como parte de la iniciativa Caminando x Justicia.

“Es muy fuerte, traza uno primero el nombre con lápiz para ya llevar la guía, pero ya cuando se está bordando se le vienen a uno muchos pensamientos, muchos recuerdos y a la misma vez es también muy esperanzador porque sabe uno que su nombre va a andar por varias partes y en mi caso yo he sabido de algunas partes que por ahí traen a mi hija y yo sé que se va a dar cuenta o lo va a ver, tengo la esperanza que en alguna ocasión ella mire lo que yo hago, todo el camino que he recorrido desde que ella no está”, narró Luz del Carmen Flores, madre de Luz Angélica Mena, quien desapareció el 4 de agosto de 2008, a los 19 años de edad.

Después de participar en un misa celebrada por el sacerdote Francisco García en la parroquia San Juan Apóstol y Evangelista, las madres y familiares le dieron forma con hilos de colores a los nombres de sus seres queridos, acompañados también por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac), la Red Mesa de Mujeres y el Servicio Jesuita para Refugiados.

“En lo personal, cuando lo estaba bordando, haga de cuenta que yo estaba platicando con ella, estaba yo recordando cosas de aquel tiempo que empezó todo, lo que ella y yo platicábamos y desgraciadamente ni ella ni yo hemos podido comunicarnos como lo platicábamos en aquella ocasión. Antes de que le pase a uno dice: ¿a poco no te voy a encontrar?, y desgraciadamente yo ya tengo 16 años que no, no se puede, es muy difícil, no es tan fácil”, compartió la madre al recordar una plática que tuvo alguna vez con su hija sobre las desapariciones de mujeres en esta frontera.

La madre que suma casi 16 años en la búsqueda de su hija le pidió también a la comunidad que no las juzgue, sino que se solidarice con su dolor y su búsqueda.

“Uno le pide a la gente que no juzgue, que se ponga en los zapatos de uno. Yo qué más diera porque se hubiera ido ella y anduviera por ahí, que fuera verdad lo que a veces nos dicen, pero desgraciadamente está en peligro constantemente tanto ellas como uno, como familia”, lamentó.

Dijo que cuando concluyan los bordados con los nombres de Luz Angélica, Idalí, Grisel, María Guadalupe, Jocelyn, Rocío, Janeth, César, Joaquín, Javier, Jessica, y los de otras mujeres y hombres desaparecidos en esta frontera y otras entidades del Estado, las familias enviarán las mantas al colectivo Caminando x Justicia, el cual los unirá con los de otras personas victimas de desaparición en distintos sitios del país.

“Muchas personas ya sabemos bordar, y a muchas personas se les enseñó… para mí bordar su nombre sí fue muy fuerte, porque tiene un significado de esperanza, de tristeza, de recordar todo. Y fue muy bonito el convivio, muy esperanzador”, relató.