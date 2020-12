Bloquearán transportistas línea comercial del Zaragoza

Archivo

Ciudad Juárez— En protesta por los largos tiempos de espera en los cruces internacionales para la exportación de productos a Estados Unidos, mañana un grupo de transportistas bloqueará la línea comercial del puente Zaragoza-Ysleta.

Daniel Villalobos, chofer de unidades de traslado de mercancías desde hace 15 años, explicó que la situación a la que son sometidos él y sus colegas para cruzar a El Paso, Texas, se ha vuelto insoportable y hasta “inhumana”.

“Los tiempos mínimos para cruzar son de 4 o 5 horas, pero nos hemos encontrado con lapsos de espera por arriba de las 8 horas, y esta situación está así desde hace más de un año, cuando se tuvo el problema de las caravanas de migrantes; ya agarraron ese pretexto para no agilizar los cruces”, comentó.

“Nomás se les antoja no querer trabajar tanto en la Aduana mexicana como en la americana y se hacen las filas, ya estamos hartos de esta situación, ya se volvió algo insoportable, es inhumano por lo que tenemos que pasar para poder cruzar todas la mercancías”, agregó.

Por ello, aseguró que conductores de carga pesada bloquearán por instantes los carriles de exportación del puente Zaragoza-Ysleta con la intención de que autoridades tomen cartas en el asunto y agilicen los cruces comerciales.

“Sentimos que nadie nos hace caso, las filas siguen y siguen, queremos que volteen a vernos, no es posible que siendo aquí una ciudad donde una gran parte de su ingreso depende de las maquilas no se busque la manera de que los cruces sean más rápidos, no puede ser que se nos olvide que nosotros somos los encargados de llevar todos los suministros a las empresas y supermercados, simplemente no nos están tomando en serio”, comentó.

Villalobos aseguró que otro cierre similar se realizará el mismo lunes en la frontera de Nuevo Laredo, pero hasta el momento desconoce si otros puertos limítrofes con Estados Unidos se sumarán a la iniciativa.

