Bloquean la Paseo Triunfo en protesta contra Pensiones Civiles

Ciudad Juárez.- Para manifestarse en contra de Pensiones Civiles del Estado, un grupo maestros del movimiento Resissste, cerró la avenida Paseo Triunfo de la República la mañana de este viernes.

El bloqueo se realizó a la altura de la calle Humberto Lara Leos, en un sentido de poniente a oriente justo frente a dicho hospital.

Conrado Cortez,líder del movimiento dijo que la queja es en contra del mal servicio médico que reciben ya que constantemente les cancelan cirugías.

“ Faltan medicamentos, no han solucionado el problema de los medicamentos, no hay ni aspirinas con eso le digo todo y los medicamentos que existen son de muy mala calidad, también tenemos problemas con la cuestión de qué faltan especialistas, no quieren venir a trabajar a Pensiones porque les quieren pagar muy poquito”, mencionó.

Los manifestantes esperan ser atendidos por el delegado Zona Norte de la institución.