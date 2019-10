Bloquean avenida por falta de servicios

Vecinos del fraccionamiento Jardines de Roma se unieron a las protestas de estudiantes y maestros del Colegio de Bachilleres plantel 16 denunciaron la falta de servicios como alumbrado público, pavimento y seguridad.

Durante la mañana de ayer lunes los inconformes bloquearon la avenida Jesús Macías Delgado, que conduce a Ciudad Universitaria (CU) para exigir al Gobierno municipal mayor atención a esa zona.

No dejaron pasar los camiones por más de una hora, hasta que policías preventivos fueron a dialogar con ellos y los convencieron de retirarse para no afectar a los estudiantes.

Rodolfo Martínez Ortega, administrador de la Ciudad, aseguró que la problemática de Jardines de Roma se ha atendido desde hace varias semanas en las que, en dos ocasiones se han reunido con vecinos del lugar.

Aseguró que estuvo presente con los colonos de esa zona los días 12 y 16 de octubre como invitado a actividades deportivas que se realizaron en el lugar.

Dijo que al recibir las peticiones de los vecinos, en la segunda visita fue acompañado por 400 empleados de dependencias como Servicios Públicos Municipales, Vialidad y Obras Públicas, además de que le solicitó a los habitantes de la zona que fijaran una fecha para agendar una reunión con el secretario de Seguridad Pública Municipal.

“Les dije: ‘yo no me puedo meter en el área de seguridad pública pero sí le puedo pedir al secretario una reunión con ustedes’; se limpiaron los cuatro parques, se encaló un muro cerca de la cancha de futbol, se les puso lo del alumbrado, les recalqué que no de un día para otro se iba a arreglar el asunto pero que íbamos a atender todas las solicitudes”, mencionó.

Dijo que además gestionó para que las dos escuelas del lugar fueran integradas al programa “La escuela mi segunda casa”.

Aseguró que además hubo compromiso de la dirección de Vialidad para realizar vigilancia en las horas de entrada y salida de la escuela.

El funcionario municipal dijo que la protesta no fue realizada por los vecinos de ese lugar, sino por estudiantes del Cobach, a la cual se unió una de las habitantes de esa zona junto con su familia.

Martínez Ortega mencionó que en el caso del Colegio de Bachilleres están dispuestos a participar en las reuniones de trabajo que convoque la institución.

Aseguró que aunque durante la primera protesta que realizaron los maestros y alumnos el pasado viernes 18 de octubre se colocó bacheo en la calle de acceso, se trata de un trabajo temporal mientras se integra dentro del presupuesto del próximo año la repavimentación de la vialidad, sin embargo para esto es necesario la reunión de trabajo con las autoridades del Cobach.