Bloquea tráfico para meterse a la línea del Libre

Ciudad Juárez.- A través de las redes sociales denunciaron a un hombre que bajó de una camioneta Silverado color blanco para colocarse frente a vehículo y lograr meterse en la línea del puente internacional Américas- Córdova.

“Gente abusona que no le gusta hacer fila”, fue lo que mencionó usuario junto a unas fotografías donde se aprecia que la camioneta con placas del estado, llevaba un remolque.

“Nunca falta esa gente abusona”, “A mí también ya me ha pasado que se bajan y se ponen en frente, como saben que uno no los va a atropellar, aunque ganas no faltan”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron junto a la publicación.