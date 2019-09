Blindará Morena convocatoria para renovar dirigencia

Ciudad Juárez— El dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro Payán, adelantó que blindarán la convocatoria para la renovación de dirigencias por ese partido durante la visita de la presidenta nacional Yeidkol Polevnsky Gurwitz, a la entidad para impedir que funcionarios del Gobierno federal intervengan en el proceso interno.

“Ya son muchos los señalamientos de la intromisión de funcionarios y trabajadores del Gobierno federal en el proceso de renovación de dirigencias, haremos llegar a la presidencia nacional del partido las quejas para que vea por qué no rinde frutos el delegado federal aquí”, dijo Chaparro Payán.

El dirigente señaló que el delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, “se ha aprovechado de su posición para encabezar reuniones para acomodar a su gente en el proceso interno. Si Juan Carlos se abocara a hacer lo que tiene que hacer en su responsabilidad no estaríamos metidos en las broncas que traemos, no está acatando la línea del Gobierno de no intromisión”, sostuvo.

Chaparro Payán aseguró que existe información de terceras personas que supuestamente asistieron a juntas de trabajo con Loera de la Rosa en las que también estuvieron Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora de los programas asistenciales del Gobierno federal; el diputado federal, Ulises García Soto; Zianya Sandoval, de Comunicación Social del grupo parlamentario de Morena en el Congreso, entre otras personas con las que se trató el tema de la elección de consejeros estatales que se encargarán de la renovación de las dirigencias estatal y nacional de Morena.

“Traen un desastre y por eso los medios los exhiben todos los días, porque andan metidos en lo que no deben”, insistió el dirigente.

El próximo 12 de octubre se realizarán las asambleas de elección de consejeros estatales en los nueve distritos electorales federales en el Estado en las que saldrán 90 consejeros, 45 mujeres y 45 hombres. El 10 de noviembre se reunirán en la ciudad de Chihuahua para nombrar al nuevo Comité Ejecutivo estatal.

Esos mismos 90 consejeros acudirán a la Ciudad de México el próximo 23 de noviembre en donde se elegirán a 200 consejeros nacionales que se encargarán de la elección del Comité Nacional de Morena.