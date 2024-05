Benefició asociación a mil 206 migrantes en un año

Ciudad Juárez.- Durante 2023, la asociación civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) benefició con sus servicios a mil 206 personas en situación de movilidad, 283 de las cuales fueron víctimas de algún delito, lo que les causó distintas afectaciones emocionales.

De acuerdo con su informe anual, “Resistir con dignidad: defensa de las personas en contexto de movilidad humana en Ciudad Juárez”, la asociación informó que 37 de los hechos delictivos ocurrieron en México, 22 de ellos en Chihuahua; sin embargo, no todas las personas externan si sobrevivieron a un hecho delictivo.

Entre las víctimas se encontraron 62 de delitos asociados a violencia de género, 45 de amenazas, 30 de secuestro, 28 de robo, 19 de discriminación, 17 de extorsiones, 17 de privaciones de la libertad, 15 de lesiones, seis de fraudes, cinco de despojos, cuatro sufrieron tentativa de secuestro, cuatro fueron víctimas de trata de personas, cuatro más dijeron haber sido víctimas de tráfico de personas, tres de tortura y 24 más de otros delitos.

Entre los agresores señalaron principalmente a personas desconocidas y del crimen organizado, seguidos de integrantes de pandillas, funcionarios públicos, autoridades de la fuerza pública, personas conocidas y a sus parejas.

“Las organizaciones locales e internacionales con presencia en Juárez, recibimos un mayor número de reportes de secuestro, tanto en la ciudad como en su trayecto a la misma”, informó.

Después de vivir un hecho violento, cada persona presenta afectaciones emocionales distintas por el contexto en que se encuentra, ligado a la incertidumbre sobre su futuro.

“Algunos acompañamientos derivados de casos de secuestro o persecución de mujeres por parte de sus agresores, así como el miedo a ser víctima de algún delito generó alteraciones significativas como insomnio, ansiedad generalizada, depresión, signos de paranoia, disociación, psicosis, estrés postraumático, entre otros”, informó la asociación.

Indicó que entre los sobrevivientes de violencia de género, se identificaron impactos relacionados a ideación suicida, pensamientos intrusivos, culpabilidad, dificultad en la toma de decisiones, inhibición del apetito, alteración del sueño, soledad ante la falta de redes de apoyo y réplica de la violencia (específicamente en la crianza).

Por ello, destacó que la canalización hacia un acompañamiento psiquiátrico es de suma importancia en algunos casos.

Durante 2023, las estrategias de acompañamiento a la población se enfocaron en el acompañamiento por la búsqueda del bienestar psicoemocional en procesos de duelo, complementando con la canalización a instancias religiosas, actividades recreativas y la escucha uno a uno.

También señaló que el bienestar de las personas no depende únicamente del apoyo de una psicóloga, sino del contexto en el que se desenvuelven, por lo que la restitución de derechos a través del acceso a servicios integrales es de suma importancia.

“Al dirigir nuestra mirada hacia 2023, es fácil observar que el comienzo del año fue un presagio de lo que estaba por venir. Los discursos xenófobos transmitidos a través de canales gubernamentales, así como los operativos de control y verificación migratoria en distintos sectores de la ciudad, serían ejercicios recurrentes durante el año, y, sobre todo, la antesala del incendio ocurrido el 27 de marzo en la estación migratoria”, se lee en el informe.

Señala que las autoridades locales buscaron posicionar a las personas en movilidad como chivos expiatorios de problemas de antaño que padece la ciudad; sin embargo, “el lenguaje no es inocente; construye el mundo que habitamos y establece la forma en la que nos relacionamos o no, con la otredad. Definir al otro como el enemigo, genera un ambiente propicio para violentar no sólo con palabras”.

En 2023 los beneficiarios fueron atendidos en sus oficinas, espacios humanitarios y campamentos que se instalaron a lo largo de 2023 en Ciudad Juárez. Y en 2024 continuaron con el apoyo económico para los albergues a través de kits, despensas y apoyos médicos, entre otros. (Hérika Martínez Prado)

