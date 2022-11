Benefician con despensas a vecinos de la Pánfilo Natera

Ciudad Juárez.— Vecinos de la colonia Pánfilo Natera fueron beneficiados con entrega de despensas por medio de la Dirección de Desarrollo Social, beneficio que fue destinado para 50 familias con productos de la canasta básica como frijol, café, aceite, sopas, lentejas, por mencionar algunos.

Mireya Sepúlveda Acosta fue una de las beneficiadas y mencionó que dicha despensa le ayudará para la alimentación de su esposo y sus seis nietos, de los cuales dos tienen discapacidad, y por los elevados precios de los productos se le ha complicado sacar a su familia adelante.

PUBLICIDAD

“Soy yo, mi esposo y tengo seis nietos; mi esposo ya no trabaja porque es pensionado y es para mis nietos, tengo dos nietas especiales, es mucha ayuda para las niñas, significa mucho para nosotros, y luego va uno al mandado y ya no trae nada… no completa uno porque le falta una cosa u otra y comemos a medias”, dijo la ciudadana de la tercera edad.

Dicho apoyo llegó a colonia Pánfilo Natera a través de una petición de Consuelo, quien al ver la necesidad de sus vecinos acudió a las instalaciones de Desarrollo Social para solicitar las despensas, explicó Juan Carlos Trejo Alvarado coordinador de la Zona II de la dependencia.

“Se les hace la invitación a cualquier ciudadano o persona, en especial a los presidentes de los comités de vecinos, a que pueden hacernos llegar sus peticiones y gestiones; ya nosotros nos encargamos de cumplirlas”, mencionó.

Explicó que para recibir dicho beneficio es necesario presentar copia de la INE vigente, o también comprobante de domicilio en caso de que la identificación no cuente con la dirección actual del ciudadano.

En total, la Zona II de Desarrollo Social, que abarca 70 colonias de la ciudad, ha entregado 950 despensas en tres semanas y dicho beneficio aumentará en los próximos días, indicó Trejo Alvarado.

Añadió que Los Kilómetros, Anapra, Ladrillera de Juárez y Ampliación Felipe Ángeles son algunos de los sectores que se han apoyado.

Las despensas que son entregadas a la comunidad más vulnerable contienen productos de la canasta básica que van desde cereal, harina, galletas, alimentos no perecederos, arroz, hasta papel higiénico, crema dental, entre otros artículos que ayudan a la economía de las familias.

Productos donados:

Arroz

Cereal

Harina

Galletas

Papel higiénico

Crema dental

Entre otros