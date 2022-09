Benefician a 400 personas con aparatos auditivos

Ciudad Juárez.— María Luisa fue una de las personas beneficiadas que recibieron su aparato auditivo gracias al apoyo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal en conjunto con la Fundación Telmex Telcel, que durante el evento del día de ayer jueves fueron entregados 400 auxiliares de este tipo a personas con discapacidad auditiva.

“Es una cosa bien grande porque están muy caros los aparatos y qué bueno que hacen esto; me va a beneficiar mucho porque me hablan por teléfono y no oigo, y ahora con esto voy a poder escuchar bien”, expresó la beneficiada de 82 años de edad.

Agregó que tiene tres años con dificultad para escuchar, por lo que sus hijos y nietos deben gritarle para que pueda percibir las palabras y los sonidos.

“Es muy complicado no poder escuchar, a veces les contesto sí o no, pero no supe ni lo que me dijeron “, mencionó.

Al igual que María Luisa, esta campaña tiene contemplado apoyar a alrededor de 500 personas de esta frontera con más de mil aparatos auditivos.

Carlos Muñoz, audioprotesista, explicó que la mayoría de los pacientes requieren de un aparato auditivo bilateral, los cuales tienen un costo aproximado a los 13 mil pesos cada uno, y un promedio de vida de 10 años.

Indicó que será hasta el sábado 15 de octubre que permanecerán brindando el apoyo en las instalaciones del Museo Interactivo La Rodadora, que se ubica en la calle Jesús Soltero y bulevar Teófilo Borunda.