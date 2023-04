Beca UTEP a juarense destacado en Cobach

Ciudad Juárez.- Andrés Galván, de 17 años y estudiante del Colegio de Bachilleres #6, recibió ayer una sorpresa que, asegura, nunca olvidará.

Las clases de su grupo se cancelaron y sus compañeros fueron llamados a la biblioteca; ahí llegaron sus papás, sus maestros, directivos y personal de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) para entregarle de manera simbólica su beca para estudiar en esa institución.

“Cuando hay gente que sepa lo que has logrado se siente muy bien y no sólo en cuanto a becas, sino en lo que sea que hagas; el hecho de que gente que tú conoces vea lo que has hecho se siente bastante bonito, que compartan tus logros y lo feliz que te sientes… yo nunca me había puesto a pensar que yo fuera una inspiración para alguien y que yo fuera a influir a una persona en lo más mínimo, pero viendo estas cosas y escuchando las palabras de los demás y platicando con mis amigos sí me doy cuenta que he hecho cambios a lo largo de mi vida”, mencionó el estudiante.

Andrés dijo que estudiará la carrera de Producción Musical y de Sonido, ya que es la inquietud que ha tenido desde niño.

Dijo que para acceder a la beca aplicó en la página de excelencia de UTEP, donde además de su promedio expresó en un ensayo lo que desea estudiar y qué ha hecho en su vida, donde aprovechó para relatar los eventos culturales en los que ha participado.

German López, director del área de reclutamiento de UTEP, quien realizó la entrega frente a los directivos del plantel, dijo que se trata de la beca de excelencia, la cual cubre 5 mil dólares anuales al estudiante seleccionado, es decir, 20 mil dólares por toda su carrera, en este caso a Andrés, quien tiene un promedio de 9.8.