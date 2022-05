Beca UTEP a estudiante juarense del Bachi 7

Ciudad Juárez— Frente a los estudiantes de segundo y cuarto semestre del Colegio de Bachilleres plantel 7, esta mañana la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) le entregó una beca académica a la alumna Iliana Jacqueline Ramírez, próxima a graduarse, para que curse sus estudios de nivel superior y, al mismo tiempo, motive a sus compañeros de clases a ser perseverantes.

2 estudiantes que fueron acreedores de alguna de las becas con las que cuenta la institución educativa y que cubren en diversos porcentajes el costo de colegiatura, con la intención de apoyar sus méritos académicos e invitarlos a continuar con sus estudios, dijo Arturo Barrio, director de Colaboraciones de la Universidad.

“Realmente necesitaba la beca y el hecho de que estén hoy aquí realmente me inspira, me hace sentir gratificada y me impulsa a seguir esforzándome al máximo”, dijo Iliana, luego de que hoy tuvo la oportunidad de compartir la noticia con sus compañeros de escuela, para que al igual que ella un día aspiren a buscar un espacio en las universidades de esta frontera.

Durante un evento en el interior de las instalaciones educativas, la dirección del plantel reconoció el esfuerzo de los estudiantes a lo largo de actual semestre y, sobre todo, luego de los retos que significó la pandemia por Covid-19, además reconoció la labor extracurricular de quienes fungen como jefes de grupo, como en el caso de Iliana.

Actualmente el subsistema está en proceso de cierre de semestre, por lo que ha comenzado a despedir a sus estudiantes de sexto con eventos donde ha realizado la entrega de becas para ingresar a la universidad, con la intención de motivarlos a continuar sus estudios y de enviar un mensaje positivo a quienes próximamente egresarán, dijo la coordinadora Zona Norte, Laura Robledo.