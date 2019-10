Batallan para obtener actas de otros estados

Habitantes de Ciudad Juárez, originarios de estados como Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas, Durango y Oaxaca enfrentan dificultades para poder obtener su acta de nacimiento reciente, la cual les exigen para diferentes documentos oficiales; esto ocasiona que incluso sean timados por supuestos tramitadores.

Raúl Palos, director de oficialías del Registro Civil en esta ciudad, dijo que este problema se debe a que estos seis estados no aparecen en el Registro Nacional de Población (Renapo), por lo que no se puede imprimir su acta desde aquí y para solicitarla es necesario que viajen hasta sus lugares de origen.

Inés Tenorio Ramírez, quien nació el 21 de enero de 1947 en Córdova Veracruz, requiere su acta de nacimiento para poder obtener la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), requisito indispensable para obtener la tarjeta de apoyo del programa de Bienestar del Gobierno federal, “65 y Más”, ya que no le aceptan el acta original, que es con la única que cuenta en esta ciudad.

Ante dicha situación, uno de sus conocidos intentó ayudarla y localizó una app denominada “Actas Ya”, que ofrece tramitar estos servicios, misma que promueve la página oficial del Estado de Veracruz.

Según mencionó, era necesario realizar un pago a una tarjeta bancaria, por lo que acudió a una tienda OXXO y depositó 489 pesos, de lo cual mostró el comprobante, sin embargo, no le realizaron el trámite.

“No le quieren aceptar en el INE el acta vieja, que porque hay mucha confusión ahorita con tantos migrantes, pero no entiendo por qué, si ya estaba en el registro, sólo era renovar la credencial. ¿Cómo es posible que la vayan a confundir con migrante?’, mencionó Arturo Galván, amigo de Inés.

Dijo que para ella la situación es complicada debido a que se trata de una persona de la tercera edad.

Por su parte, Raúl Palos dice que “desafortunadamente es un problema recurrente, sobre todo en adultos mayores, ya que las actas de nacimiento de ellos no han sido capturadas y subidas al Renapo, y por lo tanto no pueden ser impresas ni consultadas en los Registros Civiles aquí en el estado de Chihuahua, en este caso las personas tienen la opción solamente de ir al Registro Civil de su origen a solicitarla o estar intentando llamar a los registros por teléfono y solicitarles que les capturen el acta, lo cual puede ser muy costoso o muy tardado debido a que no siempre tienen la disposición para contestar los teléfonos y pues los viajes siempre implican un costo, sobre todo para adultos mayores que están en una situación vulnerable”.

Aunque no especificó la cantidad de personas que acuden a las oficialías con esta problemática, Palos García dijo que diariamente tienen este tipo de casos, ya sea de personas que requieren acta de nacimiento, matrimonio o defunción de otros estados y es muy común que no se encuentran dentro de ese sistema nacional.

“No solamente es que el acta esté disponible en el registro, sino que a veces se captura con errores y esos errores nosotros no los podemos corregir aquí en el estado de Chihuahua, ya que corresponden a otra entidad”, refirió.

El funcionario hizo un llamado a las personas que se encuentran en esta situación para que no recurran a falsos tramitadores o a aplicaciones de Internet y realizar depósitos a oficinas no localizables, debido a que corren el riesgo de perder su dinero.

Dijo que lo más apropiado si no pueden realizar el viaje, es contratar a un abogado de confianza, aunque esto también implicaría un costo adicional.