Batallan en UACJ para acceder a plataforma virtual

Ciudad Juárez— Estresante fue ayer el primer día de clases del nuevo semestre que arrancó la máxima casa de estudios, para universitarios que, entre falta de información y el tiempo encima, enfrentaron complicaciones para acceder a las plataformas virtuales.

Quienes no pudieron pagar a tiempo la inscripción y apenas ayer accedieron a una prórroga no tuvieron éxito en sus primeras clases.

“A mí sólo me aparecen dos materias pero no en Teams, todavía estoy buscando los correos de los profes que me faltan, y como pedí una prórroga, no tengo acceso”, decía Edith, una estudiante de nuevo ingreso en la licenciatura de Contaduría.

Por primera vez al volver de vacaciones, los diferentes campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) estuvieron en silencio mientras en algunos edificios se desarrollaban actividades administrativas con menos de la mitad del personal; pero en las aulas virtuales todo era “estresante”.

“Definitivamente este semestre es para personas que tienen acceso en su casa a computadora e Internet, si alguien no cuenta con eso realmente veo muy difícil que pueda llevar el curso como se debe”, agregó la universitaria.

La coordinadora general de Tecnologías de Información de la universidad, Patricia Méndez Lona, informó que en el primer día de clases estuvieron activos en la plataforma Teams, en la que se desarrollarán las clases, 31 mil 172 alumnos, que representan al 94 por ciento de la matrícula total que tiene este ciclo la UACJ.

En el grupo de Facebook de estudiantes de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo del Instituto de Ciencias Biomédicas, la coordinadora Claudia Vargas expresó que para ayer, quienes no habían pagado la inscripción por estar en proceso de prórroga, no tomarían clases en Teams. “Los que no han pagado por estar en proceso de prórroga, no les aparecerán los grupos en Teams, por lo que desgraciadamente hasta que no tengan un documento que pruebe que están abalados por ese trámite, no podrán ser dados de alta por sus docentes”, escribió a los alumnos.

