‘Basura que no recoja PASA no se pagará’

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar advirtió que ya no habrá más tolerancia para PASA y ayer el Municipio inició un operativo para supervisar el número de camiones recolectores que salen a las calles.

Dijo que darán a la empresa tres semanas para que adquiera 21 unidades más y así contar con 88, de lo contrario el Municipio rentará los camiones para prestar el servicio y dejar de pagar a la empresa.

“Si no se cumplen los acuerdos vamos a actuar con toda firmeza, con toda determinación para que se cumplan o bien para no pagarles y nosotros recoger la basura, pero estamos con la gran esperanza de que se cumplan los acuerdos”, declaró ayer en las instalaciones de PASA.

El nuevo gerente general del corporativo, Alfredo Valenzuela Apodaca, afirmó que ya cuentan con el personal suficiente y garantizó que el servicio se regularizará por completo en tres semanas.

En el operativo que se realizó ayer en la mañana participó personal de Protección Civil, Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Ecología, que realizaron inspecciones a las unidades que no salieron a brindar el servicio.

Además se revisó a los ‘pepenadores’ que operan en el relleno sanitario para verificar el cumplimiento de las normas de Ecología.

“Estamos simplemente exigiendo que se le dé el servicio a las y los juarenses, estamos pagando entre 24 y 27 millones de pesos mensuales. Vamos a darles el voto de confianza de dos a tres semanas, esperando que lleguen los camiones que se nos han prometido”, dijo el alcalde.

Señaló que el Municipio realizará un operativo permanente a la entrada del relleno sanitario para verificar que la empresa incremente el número de camiones y con ello asegure el cumplimiento del servicio. “Vamos a estar desde muy temprano, 4 y media o 5 de la mañana verificando cuántos camiones salen para prestar el servicio”, declaró.

Pérez Cuéllar agregó que también se utilizarán los geoposicionadores satelitales (GPS) que portan las unidades para monitorear que se estén cumpliendo los recorridos.

“Ya se los hicimos saber de manera respetuosa: estamos listos para entrar, ya estamos inclusive viendo camiones, pero tenemos un contrato que vence en el 2023, nuestro mayor deseo es que se cumpla”, mencionó.

Expuso que por ejemplo en el fraccionamiento Eco 2000 hay mucha basura acumulada, “y la ciudad no merece eso”.

“Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla con el contrato, que estén los camiones, que no haya moches, que no haya corrupción, eso no nos interesa en lo más mínimo, nomás queremos que los juarenses tengan un servicio de recolección de basura, porque además lo están pagando”, sostuvo el alcalde.

Valenzuela Apodaca dijo que el panorama que ha visto a su llegada a la empresa es que el servicio va mejorando.

“Ahora con el apoyo del corporativo las nuevas unidades van a llegar; lo que sí es cierto es que hubo un conflicto con el personal y salieron algunas 70 personas”, declaró el nuevo gerente de PASA.

Afirmó que a la fecha tienen las rutas completas con sus operadores y hay otros empleados que se están certificando y con ellos tendrán más manos para poder cumplir con las rutas al 100 por ciento.

Anotó que la empresa tiene 67 camiones que salen en la mañana y en la tarde otros 67 para trabajar en 134 rutas.

“Lo que pasa es que por el acumulado de lo que no salió en meses atrás o semanas pasadas pues ha sido complicado poder estabilizar la ciudad en cuanto a la recolección, pero yo estimo que en unas tres semanas esto sea completamente diferente”, sostuvo.

Aseguró que ya cuentan con 14 unidades nuevas y antes del 30 de septiembre deben llegar otras siete para cumplir con el compromiso de adquirir 21 adicionales.

“Estamos trabajando muy duro, tengo escasas dos semanas en la sucursal y no vamos a parar para poder estabilizar la recolección de basura”, declaró.

El director general de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Guevara Vázquez, explicó que PASA opera actualmente con 67 camiones y el contrato establece que deben ser 91. “Si en tres semanas la empresa no cumple con las especificaciones del contrato, estamos ya preparados para tomar el control y mandar camiones por parte de la Dirección de Limpia a las partes más afectadas de la ciudad”, anotó.

Indicó que los ciudadanos pueden reportar en el 072 las fallas en la recolección de basura.