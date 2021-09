Barda, a punto de caer sobre su casa

Ciudad Juárez— Rosalía Peña, la única vecina de la bodega que se incendió el sábado pasado en la colonia La Cuesta, ha vivido desde ese día con la angustia de que su casa pudiera resultar afectada, y ahora con el riesgo de que una barda de la recicladora caiga sobre su patio y el cuarto de su nieta.

“Ese día yo no pensé nada, más que puro llorar”, mencionó la mujer que todavía recuerda acongojada el día del siniestro.

El director de Protección Civil, Efrén Matamoros, dijo que el dueño de la empresa que operaba en el lugar se va a encargar de derrumbar la pared que colinda con la casa de Rosalía.

La señora dijo que el sábado por la mañana escuchó dos explosiones, y salió y vio que empezó a salir fuego de la bodega donde se reciclaba material plástico.

“Salí por mi andadera y me fui y dejé la puerta, y no me acordé del perro, y me fui llorando, llore y llore, toda la tarde y todo el día”, mencionó.

Contó que el incendio fue avanzando y ella se fue caminando hasta el S-Mart La Cuesta.

Agregó que debido al susto hasta le bajó la presión.

“Estaba máximo ahí, estaba terrible, nos fuimos caminando hasta que llegamos al S-Mart”, refirió.

Dijo que gracias a los bomberos, que constantemente rociaron agua a la barda de su casa, el fuego no alcanzó a propagarse a la vivienda.

Afirmó que siempre tuvo temor de que fuera a pasar un incendio, “yo sabía que eso iba a pasar porque tenían un muladar ahí, porque no eran para acomodar, así tan lleno como estaba afuera, estaba adentro. Tenían cartones, cajas con plástico era lo que reciclaban el plástico”.

Recordó que esa bodega tenía operando ahí como tres años, aproximadamente.

Ahora que la barda quedó inclinada, teme que caiga en su casa.

El director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, explicó que el dueño del almacén derribará la barda, para evitar cualquier riesgo.

Afirmó que el propietario se presentó en el área Jurídica de la Dirección de Protección Civil, y quedó en presentar la documentación de la empresa.

“Si no llega y presenta algún documento que avale su presencia ahí con el permiso correspondiente, va a tener problemas serios, ya que no nomás somos nosotros, es Desarrollo Urbano y es la Dirección de Ecología, vamos a esperar a ver cómo se mueve la situación”, indicó.

Agregó que cuando las empresas no tienen permiso para operar, la sanción mínima que puede aplicar Protección Civil es de mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), –que equivalen a 89 mil 620 pesos–, pero si el incendio fue causa de una negligencia, puede aumentar.

El fuego inició el sábado pasado a las 11:00 horas en la calle Sierra Peña Blanca y Sierra de Luis Morones de la colonia La Cuesta, y se provocó al parecer por un problema eléctrico de un transformador interno de la empresa, se informó.

