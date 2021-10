Balean a mujer mientras caminaba

Ciudad Juárez— Durante la madrugada de ayer fue agredida a balazos una mujer que caminaba por la avenida De las Torres, misma que fue trasladada por sus familiares a recibir atención médica a la clínica Santa María, informó personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

La mujer de 21 años caminaba cerca de la intersección con la calle Ramón Rayón, cuando fue agredida a balazos por un desconocido, quien le dio tres tiros, uno en el brazo otro en la pierna y uno más en la rodilla, de acuerdo con un coordinador de la SSPM.

Los uniformados fueron al lugar de la agresión pero ya no la hallaron, debido a que fue trasladada en un auto particular al nosocomio, en donde la encontraron a la entrada, sentada en el piso porque no la querían recibir.

Al lugar llegaron paramédicos de Rescate que la trasladaron a otra institución, pero no se reportó el arresto del atacante.

Para apuntar

