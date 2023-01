Bajo el Título 42, expulsan a un centenar de venezolanos

Ciudad Juárez.— Un centenar de venezolanos que ingresaron de manera irregular a Estados Unidos fueron expulsados ayer a Ciudad Juárez a través del Título 42 como parte de los 30 mil migrantes provenientes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela que el Gobierno mexicano aceptó recibir cada mes en sus fronteras.

Los sudamericanos aseguraron que fueron detenidos en iglesias de El Paso, en el desierto o en camiones de pasajeros cuando viajaban a ciudades como Denver. Después de hasta seis días de haber permanecido detenidos fueron devueltos a México, en donde los recibió personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN).

“Nosotros no le echamos culpa de nada, presidente, nosotros lo que queremos es una oportunidad de regresar al país de Estados Unidos; no somos personas malas, denos una oportunidad y le demostraremos que sí podemos y sí somos gente de bien, no sólo los demás países, Venezuela también necesita y está en una crisis muy grande”, pidió José David Meléndez, de 25 años de edad, al presidente Joe Biden, quien mañana visitará El Paso.

El venezolano dijo que después de haber cruzado de manera ilegal la frontera y sin entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza, tenía cinco días con su esposa, Patricia Del Valle, de 23 años de edad, en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en El Paso, donde ambos fueron detenidos y separados.

Ayer él formó parte del primer centenar de venezolanos expulsados a Juárez desde el pasado 4 de noviembre, sin saber en dónde está su esposa y temiendo que la expulsaran a través de otra frontera.

“Nos sacaron a la fuerza, a las patadas, cosa que no debería ser, ¿dónde están los derechos humanos? No nos quieren en Estados Unidos, nos expulsan a México y en México nos dan una hoja de salida. Mi esposa está del otro lado, no sé nada de ella desde hace tres días; cuando estábamos encerrados yo les preguntaba a los guardias de seguridad y me negaban todo. Me decían: ‘no sé, no sé’, y se echaban a reír en mi cara y me cerraban la puerta”, relató.

“Estoy preocupado de que la manden a otro lado, no sé nada de ella; preguntaba allá, me negaban la información, nos negaban la información de a dónde nos iban a mandar a nosotros”, dijo luego de ser devuelto por el puente internacional, en el que vio las banderas de México a media asta –debido a los tres días de luto estatal por los 12 agentes estatales asesinados los pasados 1 y 2 de enero en Ciudad Juárez–.

José David reclamó que si todos los venezolanos no ingresan a Estados Unidos en avión es porque no todos tienen los recursos para hacerlo, o les niegan a sus patrocinadores la oportunidad de ayudarlos.

Los venezolanos también reclamaron que al ser detenidos les hicieron tirar todas sus pertenencias e incluso la ropa de sus bebés.

“Hoy en la mañana no nos dieron desayuno, estábamos pidiendo comida y por pedir un agua me agarraron y me encerraron en un cuarto caliente, por allá esposado. Somos personas igual que todos”, aseguró uno de los migrantes.

Tras el acuerdo del Gobierno de México de aceptar cada mes en sus fronteras a 30 mil personas de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela expulsadas de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el jueves 5 de enero la extensión del Título 42 para los migrantes de dichas nacionalidades que ingresen a su país de manera irregular.

A partir de hoy, los interesados deberán presentar una solicitud al DHS a través de www.uscis.gov/CHNV, en donde se determinará si son elegibles al contar con requisitos como tener un patrocinador económico en Estados Unidos.