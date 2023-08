Bajo condición: Exige primaria a padres pagar $400 por copias de libros

Ciudad Juárez.- Padres de familia de la escuela primaria José Reyes Estrada, ubicada en el fraccionamiento Oasis Revolución, denunciaron que los directivos les exigen la cantidad de 400 pesos para darles copias de los libros de texto del ciclo pasado y que quien no los pague no podrá ser evaluado.

Una de las madres de familia quien prefirió que se omitiera su nombre para no perjudicar a su hijo, dijo que ayer miércoles los citaron a una junta en la que les mencionaron que los menores no recibirán los libros “porque la gobernadora no se los quiere dar”.

También les indicaron que los menores serán evaluados con los nuevos libros y que la solución que les daba la gobernadora es que imprimieran los libros viejos, que son juegos de siete.

“El costo es muy elevado para nosotros los papás y lo que nosotros vimos fue sacar una guía en la que nuestros hijos saquen la evaluación de los nuevos libros para que no se vean tan afectados en este ciclo”, mencionó otra de las madres de familia.

Lo anterior a pesar de que el representante de la gobernadora en la Zona Norte, Óscar Ibáñez Hernández, dijo el lunes que durante los primeros dos meses, los alumnos de educación básica: preescolar, primaria y secundaria trabajarán con un material de evaluación que ya fue entregado a los maestros y que fue impreso por el estado, sin costo para los alumnos.

Dijo además que mientras se realiza el trabajo de evaluación en septiembre y octubre, el estado prepara el material que se entregará a los alumnos para trabajar el resto del año, se tenga o no los libros de texto.