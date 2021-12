Bajan robo a casa y hurto de autos

Ciudad Juárez.— Los delitos patrimoniales comunes que aquejan a los ciudadanos, es decir, el robo a casa habitación y hurto de vehículos, registran una tendencia a la baja durante el presente año, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado (FGE); la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez hizo un llamado a las autoridades a frenar este tipo de hechos.

En la tabla proporcionada por dicha autoridad investigadora, durante los 11 meses que lleva transcurrido el 2021, se han recibido en Ciudad Juárez 258 denuncias de robo de vehículo con violencia, de las cuales 29 corresponden a enero, 14 a febrero, 22 a marzo, 28 a abril, 21 a mayo, 22 a junio, 30 a julio, 26 a agosto, 17 a septiembre, 27 a octubre y 22 en noviembre.

En cuanto al robo de vehículo sin violencia, en enero hubo 169 denuncias, en febrero 143, en marzo 177, en abril 189, en mayo 151, en junio 184, en julio se disparó hasta 221, en agosto 256, en septiembre 223, en octubre 244 y en noviembre 197, con lo cual suman 2 mil 154 denuncias.

Por el delito de robo a casa habitación con violencia o “housejacking”, se contabilizaban hasta ayer 41 denuncias, de las cuales 3 se recibieron en enero, 6 en febrero, 3 en marzo, 4 en abril, 5 en mayo, 2 en junio, 7en julio, 4 en agosto, 1 en septiembre, 3 en octubre y 3 en noviembre.

Por robo a casa habitación sin violencia se han recibido 681 denuncias, de las cuales 64 fueron en enero, 60 en febrero, 67 en marzo, 58 en abril, 66 en mayo, 55 en junio, 52 en julio, 65 en agosto, 57 en septiembre , 77 en octubre y 60 en septiembre.

Estas cifras muestran que, aunque en algunos meses del año se reciben menos denuncias, al siguiente mes incrementa nuevamente, es decir, no hay una contención de estos delitos, de acuerdo con la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez.

“Identificamos una tendencia ascendente y esto le genera una mayor frustración a la ciudadanía porque imagínate, alguien entra a robar a tu casa y ubicas quién es, lo detienen y sale porque no requiere prisión preventiva y digo, no creo que respuesta esté en darle prisión preventiva a todos los delitos pero puede generar una gran frustración porque viene este sentir de que no se hace nada”, comentó Guillermo Asiain, coordinador de esta organización.

Adrián Sánchez, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, dijo que en septiembre se realizaron siete detenciones y seis puestas a disposición del Ministerio Público por el delito de robo a casa habitación.

En octubre hubo 19 detenidos y 16 puestos a disposición del MP por este delito.

En cuanto al robo de vehículos, en septiembre hubo 20 personas detenidas y 116 unidades recuperadas. En octubre se realizaron 27 detenciones y se recuperaron 121 vehículos, detalló.