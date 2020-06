Bajan hospitalizados … y suben contagios

El Diario de Chihuahua / Sanitización de una ambulancia en un hospital de la ciudad de Chihuahua

Ciudad Juárez— Aunque los casos de coronavirus en Juárez continúan sumándose, la ocupación hospitalaria de los dos principales nosocomios Covid-19 de la ciudad va a la baja.

Ayer se informó que el Hospital 66 del IMSS tiene un 29 por ciento de ocupación y el Hospital General 18 por ciento.

El reporte del pasado lunes 22 de junio de la Secretaría de Salud estatal señalaba que el inmueble del Seguro Social tenía un 31 por ciento de camas con pacientes, mientras el segundo, perteneciente al Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), un 21 por ciento, es decir, disminuyeron su ocupación en 2 y 3 por ciento, respectivamente.

De 227 camas en el Hospital 66 se tiene registro de 67 ocupadas (el 29%) y de 150 en el Hospital General 27 están siendo utilizadas (el 18%), informó Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico en la Zona Norte y portavoz estatal ante la contingencia derivada de la cepa SARS-COV-2.

El funcionario se dijo preocupado ante la posibilidad de que dicho descenso se pudiera deber a que la ciudadanía esté optando por no acudir a los hospitales y usar remedios caseros.

Eso, indicó, sería un error “desastroso” que pudiera derivar en fatalidades que de otro modo sí resultarían evitables.

“Hemos visto que han disminuido un tanto la consulta y las hospitalizaciones, si es cierto que ha sido así es muy importante que no sea porque la gente se está automedicando o se está aguantando la enfermedad. Eso sería desastroso, no se dejen guiar por las opiniones de los vecinos, de familiares o redes sociales porque cuando ya quieran de verdad solicitar la ayuda médica, profesional, va a ser tarde”, dijo Valenzuela Zorrilla.

Urgió a la población a que desde el primer síntoma se acerque a los centros de salud, esto con las debidas precauciones como uso de tapabocas para disminuir el riesgo de elevar los contagios.

“Si tiene dolor de cabeza fuerte, tos, fiebre, náuseas, pues inmediatamente tiene que acudir a su centro de salud, no se espere porque no solamente corre peligro usted… si no se hace el diagnóstico y el tratamiento oportuno corre peligro su familia, no nada más usted”, destacó.

Otras opciones para la población que tiene síntomas, pero a la vez dudas de cómo proceder, son llamar directamente al 911, donde serán asesorados.

Además está disponible gratis en Play Store la aplicación Salud Digital, por medio de la cual, tras llenar un listado con síntomas, un médico se comunicará directamente a su celular para informarle sobre cómo proceder.

Valenzuela informó que el Hospital 6 del IMSS tiene ocupadas 2 de 18 camas, el 11 por ciento, mientras que el Noveno Regimiento Militar tiene 3 de 30 camas, el 10 por ciento, ya que de forma reciente se documentó un brote.

Hasta ayer Ciudad Juárez acumuló 2 mil 632 casos de Covid-19 (506 finados y 642 recuperados) de los 4 mil 443 (638 finados y mil 039 recuperados) a nivel estatal, de acuerdo con los registros de Secretaría de Salud.

TOME NOTA

Algunos síntomas son:

• Dolor de cabeza fuerte

• Tos

• Fiebre

• Náuseas

Si tiene dudas puede llaman al 911, donde será asesorado